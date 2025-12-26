Es un día sombrío para los fans de The Cure, ya que la banda ha confirmado oficialmente el fallecimiento del multiinstrumentista Perry Bamonte.

Bamonte, de 65 años, falleció hoy, 26 de diciembre de 2025, en su domicilio tras una breve enfermedad durante las fiestas navideñas. Aunque a menudo se le asocia con las exuberantes capas de guitarra y teclado de la banda, su pérdida se siente profundamente en toda la comunidad musical alternativa.

El fallecimiento de una leyenda "de corazón cálido"

La noticia fue compartida a través de una sentida declaración de Robert Smith y la banda, quienes recordaron al hombre al que llamaban cariñosamente "Teddy":

Con enorme tristeza confirmamos el fallecimiento de nuestro gran amigo y compañero de banda Perry Bamonte... Tranquilo, intenso, intuitivo, constante y enormemente creativo, 'Teddy' fue una parte cálida y vital de la historia de The Cure.

Bamonte había sido una figura fija en el círculo íntimo de la banda desde 1984, trabajando originalmente como roadie y "cuidando la banda" antes de pasar a ser miembro de tiempo completo en 1990.

No, not Perry!



The awful rumors turned out to be true.



We will love and miss you forever, Perry!



All love and support to Donna, Daryl and all family and friends of Perry! pic.twitter.com/rOBqQqdnGh — Chain of Flowers (@CraigatCoF) December 26, 2025

Un legado de décadas

Bamonte fue un músico versátil que tocaba la guitarra, los teclados y el bajo de seis cuerdas. Fue una pieza clave en la época de mayor éxito comercial de la banda, apareciendo en todos los álbumes de estudio, desde la obra maestra de 1992, Wish, hasta su lanzamiento homónimo de 2004.

Su trayectoria con la banda estuvo marcada por un regreso triunfal en 2022 con la gira Shows of a Lost World . Realizó más de 90 conciertos en este último capítulo, incluyendo los históricos conciertos en Londres en noviembre de 2024 que celebraron el lanzamiento del último álbum de la banda.

Los tributos llegan en masa

A medida que se difunde la noticia de su muerte, los fanáticos han recurrido a las redes sociales para compartir recuerdos de su presencia en el escenario "estática pero conmovedora" y sus contribuciones vitales a temas como "Trust" y "From the Edge of the Deep Green Sea".

The Cure - Simon Gallup, Perry Bamonte, Robert Smith, Boris Williams, Porl Thompson. May 1992. pic.twitter.com/M2TaZjEmAw — The Cure PL (@thecurepl) February 27, 2024

La singular contribución de Perry fue el evocador "muro de sonido" que definió la cúspide del rock gótico de la banda. Fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll junto con The Cure en 2019, un merecido homenaje a un hombre que dedicó más de 40 años a construir el mundo de "Lost World" que los fans adoran hoy.