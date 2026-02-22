Kristen Stewart se ha sincerado sobre cómo interpretar a la princesa Diana en la película de 2021 "Spencer" continúa atormentándola, revelando el impacto emocional duradero de entrar en la vida de la difunta miembro de la realeza.

El papel le valió a Stewart una nominación al Oscar, pero la experiencia fue mucho más allá de los elogios.

"No puedo conducir por esta ciudad", declaró Stewart a The Telegraph, refiriéndose a Londres, "ni a París, de hecho, sin pensar en ella. Todo el amor que emanaba de esta mujer... Puedo llorar por ella en cualquier momento".

Stewart dijo que la vida de Diana bajo el constante escrutinio de los medios y la obsesión pública tocó una fibra profunda.

"Los paparazzi la desplumaron, la desplumaron hasta la muerte", explicó Stewart. "Y su rebeldía la hacía sentir tan desesperada, tan joven y tan vulnerable".

La actriz admitió que al final del rodaje se sintió "un poco como un caparazón", haciéndose eco de la propia experiencia de Diana de agotamiento y aislamiento a la vista del público, informó PageSix .

A pesar de su vacilación inicial para aceptar el papel, Stewart dijo que el director Pablo Larraín la convenció de entrar en el mundo de Diana.

"Le dije a Pablo que estaba loco y que probablemente debería contratar a otra persona", recordó Stewart. "Había grandes diferencias entre ella y yo. Era lo escultural. Era el color de los ojos: yo tengo los ojos verdes; ella tiene unos ojos azules muy famosos que combinan con su anillo".

Larraín la tranquilizó diciéndole: "Realmente debes distanciarte de esas cosas; esto se trata del espíritu", lo que ayudó a Stewart a centrarse en capturar la esencia de Diana en lugar de los detalles superficiales.

Kristen Stewart Says She’s Haunted by Princess Diana After Playing Her #kristenstewart https://t.co/yiGf9DRyIS — Katherine Greek (@GreekKathe25509) February 5, 2026

Kristen Stewart habla sobre su vulnerabilidad

Entrar al set con el vestuario completo le permitió a Stewart encarnar a la Princesa tanto física como emocionalmente.

"La ropa era parte de la armadura", dijo. "Me permitió adentrarme en su espacio físico y crear imágenes de ella en esta prisión de castillo, pero luciendo prendas lujosas e impresionantes. Eso es un poema en sí mismo".

Stewart también ve paralelismos entre su propia vida y la de Diana, y señala que ambas experimentaron una intensa atención pública a una edad temprana: Stewart a través de su ascenso a la fama en la serie "Crepúsculo" y Diana a través de la atención mundial de la familia real británica.

Esta conexión, explicó, la ayudó a comprender la vulnerabilidad y la presión que soportaba Diana.

Más allá de su interpretación de Diana, Stewart ha hablado sobre vivir abierta y honestamente, incluida su propia sexualidad.

Según DailyMail , ha enfatizado la importancia de no ocultar su identidad, afirmando que se negó a vivir una vida a medias para su carrera. Stewart se casó con su esposa, la guionista Dylan Meyer, en abril de 2025, tras salir juntos desde 2019.