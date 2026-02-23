A Kim Kardashian le preocupa que su actual litigio con su exnovio Ray J pueda arruinar sus posibilidades de convertirse en abogada. Nuevos documentos judiciales muestran que Kardashian teme que las acusaciones públicas de él, que la vinculan con delitos, puedan dar lugar a una investigación del Colegio de Abogados del Estado de California.

El problema comenzó en mayo de 2025 cuando Ray J insinuó públicamente que la familia Kardashian podría enfrentar graves cargos federales.

Por qué las acusaciones de crimen organizado de Ray J podrían amenazar la carrera legal de Kim

En mayo del año pasado, Ray J declaró públicamente que " los cargos de extorsión contra las Kardashian serían apropiados". Y añadió: "Si me dijeran que las Kardashian están siendo acusadas de extorsión, lo creería".

Meses después, intensificó las acusaciones durante una transmisión en vivo. Les dijo a los espectadores: "La ley federal RICO que estoy a punto de lanzar contra Kris y Kim es una locura", y afirmó que "vienen los federales". Incluso comparó la supuesta situación con los problemas legales que rodearon a Sean "Diddy" Combs, afirmando que era "peor que Diddy".

En respuesta a estas declaraciones, Kim Kardashian y su madre, Kris Jenner, presentaron una demanda por difamación contra Ray J. En su nueva declaración, Kardashian negó explícitamente las acusaciones. Afirmó: "Cuando [Ray J] hizo estas acusaciones sobre mí y mi madre, no tenía ningún fundamento".

Kardashian, quien actualmente estudia para aprobar el examen de abogacía, enfatizó las posibles consecuencias profesionales de estas acusaciones públicas. Expresó su preocupación: "Temía que las acusaciones [de Ray J] pusieran en peligro mis sueños de convertirme en abogada".

Evaluación estricta del carácter moral del Colegio de Abogados del Estado de California

La principal preocupación de Kardashian reside en el riguroso proceso de selección requerido para ejercer la abogacía en California. Detalló su comprensión del procedimiento, señalando: "Tengo entendido que, antes de convertirse en abogada, el Colegio de Abogados del Estado de California evalúa su carácter moral mediante una investigación exhaustiva de antecedentes, que incluye la investigación de denuncias de mala conducta o deshonestidad".

Expresó su preocupación por las posibles consecuencias de las declaraciones de Ray J durante esta evaluación. "Me preocupa tener que abordar estas acusaciones totalmente falsas y que puedan ser tomadas en serio", explicó en la presentación legal.

Kardashian mantiene un historial legal limpio. En los documentos, declaró que nunca ha sido imputada, acusada ni procesada de ningún delito, incluidas las violaciones de la Ley RICO. Además, aclaró: "Nunca he sido contactada por ninguna autoridad o agencia gubernamental, ni por un litigante civil, en relación con ninguna actividad delictiva presunta o potencial".

Kim Kardashian Says Ray J’s RICO & Racketeering Accusations Could Jeopardize Her Dreams Of Becoming A Lawyer https://t.co/K6rn5HFW8A pic.twitter.com/9hz4uW5US3 — theJasmineBRAND (@thejasminebrand) February 21, 2026

El costo personal y las continuas contrademandas por difamación

La situación le está causando a Kardashian mucho estrés personal, además de los riesgos profesionales. Señaló que solo salió con Ray J durante un breve periodo hace 20 años.

Aun así, sus recientes comentarios la han obligado a hablar de la situación con su familia. "Tuve que tener conversaciones difíciles con mis hijos sobre las mentiras que [Ray J] ha repetido sobre mí y mi familia", declaró ante el tribunal . Lo acusó de construir una marca completamente centrada en "intentar derribarme".

Los procedimientos legales entre ambas partes son complejos y están en curso. Tras la primera demanda por difamación presentada por Kardashian y Jenner, Ray J contraatacó con una contrademanda. Afirmó que madre e hija rompieron un acuerdo previo al hablar de su famoso video sexual en su reality show de Hulu, The Kardashians . Tanto el caso por difamación como la contrademanda siguen activos en los tribunales.