Según una próxima biografía real, a Kate Middleton le preocupaba heredar el título de Princesa de Gales que alguna vez tuvo su fallecida suegra, la princesa Diana.

Te recomendamos: El príncipe Harry menciona al príncipe William y a la princesa Kate en el emotivo juicio por piratería de información privada

En el nuevo libro de Russell Myers, "William and Catherine: The Monarchy's New Era: The Inside Story", el autor escribe que Catherine era consciente de la conexión duradera del público con Diana, según People.

"Los cortesanos dijeron que, si bien Catherine apreciaba plenamente la historia asociada al papel, estaba decidida a encontrar su propio camino", escribió Myers.

"Pero Catalina también había expresado en privado a Guillermo y Carlos sus reservas acerca de asumir el título, consciente del sentimiento excepcional del público británico por la princesa Diana y su conexión con ella incluso 25 años después de su muerte", según InStyle .

Un exasesor de alto rango ofreció una perspectiva sobre su mentalidad en aquel entonces. "Esto demuestra lo considerada que era", dijo el asesor.

La asesora explicó su enfoque de la vida real. "Es benévola con sus intenciones, pero también desea forjar su propio rol, tanto para ella como para su familia, lo cual, en muchos sentidos, difiere mucho de cómo han actuado generaciones de miembros de la realeza en el pasado", continuó la ex asesora principal.

Según el libro, hubo una discusión antes de que Catherine finalmente aceptara el título.

"Ella es muy consciente del ritmo al que quiere progresar y de cómo visualiza su futuro rol dentro de la institución, y creo que cuando la convencieron de aceptar el título, y hubo un poco de persuasión, sintió que, si bien inevitablemente habría comparaciones con Diana, podría gestionarlo a su manera, respetando plenamente la forma en que Diana se forjó un rol muy diferente dentro de la familia real", concluyó el exasesor.

La biografía también detalla el primer encuentro privado de Catalina con Isabel II antes de su boda en 2011 con Guillermo, príncipe de Gales. Myers describió el encuentro en el libro.

"Durante el ligero bufé de té y sándwiches, la Reina evitó hacer preguntas sobre los detalles más finos de la producción y, en cambio, buscó consolar a la joven que esperaba que moldeara con éxito la institución para la próxima generación", escribió.

La difunta monarca también ofreció consejos personales. Compartió palabras de aliento con Middleton, aconsejándole cómo tratar con maridos testarudos.

El libro, cuyo lanzamiento está previsto para el 10 de marzo, arroja nueva luz sobre el papel inicial de Catalina dentro de la monarquía y la orientación que recibió de la reina Isabel mientras se preparaba para unirse a la familia real.