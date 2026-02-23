La influencer de fitness y personalidad de los medios Kayla Nicole está reflexionando sobre su romance pasado con la estrella de la NFL Travis Kelce y dice que la retrospectiva la ha ayudado a ver su separación de una manera nueva.

Durante un chat en vivo de TikTok con Ace Greene, Nicole describió su relación como un posible caso de "persona adecuada en el momento equivocado" y ofreció una mirada sincera a lo que salió mal.

Nicole, de 34 años, compartió que su última relación fue "probablemente hace unos tres años" y agregó: "Ha pasado mucho tiempo".

Cuando se le preguntó por qué terminó la relación, admitió que todavía no tiene una respuesta clara.

"¿Quién sabe? Podrían ser problemas de compatibilidad, la persona adecuada en el momento equivocado", dijo, sugiriendo que el momento y la compatibilidad podrían haber influido, según informó la revista US .

Nicole y Kelce, ala cerrada de los Kansas City Chiefs, salieron intermitentemente durante unos cinco años tras conocerse por primera vez en redes sociales en 2017. Su relación incluyó una breve ruptura en 2020, antes de reunirse ese mismo año. La pareja finalmente se separó definitivamente en mayo de 2022.

Kayla Nicole dice que tener citas en 2026 es "difícil en todos los sentidos"

Mientras reflexionaba sobre el pasado, Nicole también habló abiertamente sobre las citas hoy en día, diciendo que la experiencia se siente más desafiante que antes.

"Es un poco triste porque siento que tener citas en 2026 es realmente difícil. Siento que el bar está en el infierno", les dijo a los espectadores.

Según Page Six , agregó que su actual cualidad imprescindible en una pareja es simple: "Mi nueva lista de requisitos es: tener un trabajo, eso está en el tope de la lista".

Desde entonces, Kelce ha avanzado en su vida personal. La estrella de la NFL está comprometida con la estrella del pop Taylor Swift tras dos años de noviazgo, y la pareja anunció su compromiso en agosto de 2025. Su relación ha atraído mucha atención pública, especialmente mientras Kelce continúa su destacada carrera futbolística.

Nicole, que ahora presenta el podcast "Pre-Game", también ha permanecido en el centro de atención, generando ocasionalmente conversaciones en línea vinculadas a la nueva relación de Kelce.