Jakkaphong "Anne" Jakrajutatip, ejecutiva de medios tailandesa y ex copropietaria de la Organización Miss Universo, ha sido condenada a dos años de prisión por cargos de fraude, lo que marca el último capítulo de un año tumultuoso para el icónico certamen internacional.

Según People, el Tribunal de Kwaeng Sur de Bangkok dictó sentencia el viernes 26 de diciembre de 2025 tras declarar a Jakrajutatip culpable de defraudar a un inversor al ocultarle información financiera crucial y engañarlo para que comprara bonos corporativos por valor de casi un millón de dólares de su empresa, JKN Global Group. La fiscalía afirmó que los bonos se vendieron a pesar de tener conocimiento interno claro de que la empresa se encontraba en graves dificultades financieras.

Jakrajutatip no compareció al veredicto y permanece prófuga. Informes locales sugieren que podría haber huido a México. Las autoridades tailandesas habían emitido previamente una orden de arresto tras su incomparecencia ante el tribunal, lo que llevó a las autoridades a considerarla un riesgo de fuga.

La demanda por fraude, interpuesta por el inversor Raveewat Maschamadol , alegaba que Jakrajutatip y su empresa obtuvieron aproximadamente 30 millones de baht (unos 930.000 dólares) mediante engaños. A pesar de haber sido puesta en libertad bajo fianza en una fase anterior del proceso legal, faltó repetidamente a las audiencias programadas, lo que incrementó la presión legal y el escrutinio internacional sobre ella y JKN Global.

La sentencia se produce en medio de una serie de controversias para la Organización Miss Universo. A finales de 2025, la 74.ª edición del concurso, celebrada en Bangkok, Tailandia, se vio ensombrecida por acusaciones de favoritismo, conflictos entre los jueces y caos administrativo, culminando con la coronación de Miss México, Fátima Bosch Fernández, en medio de protestas tanto de las concursantes como del jurado.

Para agravar la crisis de liderazgo, Raúl Rocha Cantú, copropietario del certamen junto con JKN a través de Legacy Holding Group USA, ha enfrentado problemas legales separados en México , donde los fiscales habrían congelado sus cuentas bancarias en medio de investigaciones vinculadas al crimen organizado.

Jakrajutatip se había convertido en una figura global después de que su compañía adquiriera las marcas Miss Universo, Miss USA y Miss Teen USA en 2022, convirtiéndola en la primera mujer transgénero en poseer todos los derechos del certamen. Su ascenso fue celebrado como un hito para la representación LGBTQ+ en las industrias globales de la belleza y los medios de comunicación.

La sentencia dictada en su ausencia y las investigaciones en curso en torno a figuras clave de la organización pueden indicar desafíos estructurales más profundos para Miss Universo mientras intenta recuperar la confianza pública y girar hacia una era de liderazgo más estable en 2026.