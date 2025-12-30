MIAMI — La actriz, cantante y narradora Fernanda Romero ha dado un giro creativo, literalmente. Conocida por sus papeles en cine y televisión , Romero ahora comparte su imaginación con un público más joven a través de su primer libro infantil bilingüe, Colores del Mundo , un proyecto nacido de la maternidad, el orgullo cultural y la pasión por contar historias.

El libro sigue a Sebastián y a su curioso amigo mapache, Pachi, en su viaje por el mundo descubriendo animales, colores y culturas. Cada página celebra la belleza de la diversidad y la alegría de aprender dos idiomas a la vez. " Colores del Mundo trata sobre la amistad, la amabilidad y la alegría de ser uno mismo", dijo Romero, explicando que quería crear algo que ayudara a los niños a aprender español e inglés de forma divertida y natural.

Durante su conversación con The Latin Times , Romero compartió que la idea surgió de su propia experiencia como madre bilingüe. "No había suficientes libros para leerle a mi hijo (Sebastián) en ambos idiomas", dijo. "Todo estaba en inglés o en español. Quería que se sintiera orgulloso de ambas facetas de su identidad, de nuestras raíces, y que comprendiera que hablar dos idiomas es un superpoder".

Para Romero, Pachi, el mapache, es un símbolo de imaginación y compañía. "Siempre he tenido mapaches cerca", rió. "Cuando era soltera, se colaban en mi apartamento. Ahora incluso tengo una familia de mapaches afuera de casa. Son misteriosos, juguetones y curiosos, como niños. Así que pensé: ¿qué mejor compañero de viaje para Sebastián que Pachi?".

La actriz, ahora madre de dos hijos, reveló que el proyecto comenzó como una actividad para fortalecer los vínculos con su hijo, usando un títere de mapache para inspirar el juego creativo. "Hacíamos todo juntos con el títere: hacíamos jugo de naranja, pintábamos, organizábamos la habitación", dijo. "Me di cuenta de lo mucho que le encantaba y pensé que quizás otros padres también podrían conectar a través de algo así".

Esa constatación se convirtió en la semilla de Colores del Mundo , que ella describe como la primera entrega de una serie planeada sobre Sebastián y Pachi. "Me encantaría seguir expandiendo su universo", dijo Romero. "Sebastián puede ser cualquier niño que sueña, que quiere viajar y que se atreve a imaginar. Esa es la belleza: no es solo una historia, es una invitación a explorar".

Viajar es un tema central en el libro, inspirado en la propia infancia de Romero. Su padre, piloto, la introdujo desde pequeña a las maravillas de ver el mundo. "Viajar te abre los ojos de muchas maneras", reflexionó. "Aprendes de diferentes culturas, colores y perspectivas. Ese es el sentimiento que quería transmitir a los niños: curiosidad y aprecio por la belleza de nuestro planeta".

La narrativa rítmica del libro y sus adorables ilustraciones hacen que el aprendizaje sea fácil y divertido. "Es algo que los padres pueden leer una noche en inglés y la siguiente en español", dijo. "Las rimas ayudan a que las palabras se fijen y se convierte en un ritual divertido".

Además de escribir, Romero continúa actuando y explorando otras iniciativas creativas, como la música y su marca de bienestar, Vita Perfume. "Lo bonito de ser artista", dijo, "es que puedes evolucionar. La vida te inspira, y simplemente sigues esa inspiración".

Colores del Mundo ya está disponible en Amazon, Barnes & Noble, Walmart y TV.com. Como dijo Romero: "Espero que ayude a los padres a conectar con sus hijos y los enorgullezca de celebrar ambos idiomas y ambas culturas, porque el mundo está realmente lleno de colores".