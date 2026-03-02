La Oficina del Médico Forense del Condado de Fulton confirmó que Nathan Smith, hijo del rapero y productor Lil Jon, falleció accidentalmente, poniendo fin a semanas de análisis forense sobre su repentina desaparición el mes pasado. El joven de 27 años, quien actuaba bajo el nombre artístico de DJ Slade, fue encontrado en un estanque en Fairburn, Georgia, a principios de febrero, tras ser reportado como desaparecido por su familia.

Las autoridades han clasificado oficialmente el incidente como muerte accidental, con la causa principal identificada como ahogamiento en el contexto del consumo de psilocibina. Los investigadores no encontraron evidencia de trauma externo ni de violencia en el lugar donde se recuperó el cuerpo.

El médico forense confirma el uso de psilocibina y el ahogamiento accidental.

El informe médico identificó la causa de la muerte como "ahogamiento en el contexto del consumo de psilocibina". La psilocibina es un compuesto alucinógeno natural presente en ciertos tipos de hongos, comúnmente conocidos como "hongos mágicos". Los resultados toxicológicos indicaron que la sustancia influyó en el estado mental de Smith antes de entrar al agua, y los investigadores concluyeron que el alucinógeno probablemente afectó su coordinación o percepción del entorno.

Las conclusiones del médico forense coinciden con la ausencia inicial de evidencia sospechosa encontrada cerca de la orilla. Con la publicación del informe, los aspectos legales y forenses de la investigación han concluido en gran medida.

La búsqueda de una persona desaparecida termina con un hallazgo cerca de un estanque en Atlanta.

El proceso que condujo al descubrimiento comenzó cuando Nathan Smith fue reportado como desaparecido tras no poder contactar con su familia durante varios días. Esto desencadenó una intensa operación de búsqueda. La policía local utilizó diversos recursos para rastrear sus últimos movimientos conocidos e identificar a posibles testigos.

Voluntarios y amigos del DJ también se unieron a la labor de encontrarlo. Los días de ardua búsqueda terminaron en tragedia cuando el cuerpo de Smith fue avistado en un estanque cercano. Los rescatistas recuperaron los restos y pronto se identificó al individuo, que se confirmó como el desaparecido Nathan Smith .

El lugar fue designado inicialmente como escena del crimen para preservar posibles pruebas mientras se desconocía la causa de la muerte. El informe final confirma que su muerte no tuvo intención delictiva ni implicación de terceros.

Lil Jon y su exesposa publican un comunicado conjunto

Poco después, Lil Jon y su exesposa , Nicole Smith, rompieron el silencio y anunciaron la "trágica pérdida de nuestro hijo". La pareja emitió un comunicado conjunto al público, expresando su consternación y agradeciendo el apoyo de las autoridades y los voluntarios.

El comunicado destacó el profundo vínculo entre el rapero y su hijo, señalando que Nathan era "la persona más amable que jamás conocerías". Lil Jon, quien anteriormente apareció en la serie de televisión "Celebrity Apprentice", mantuvo una sólida y bien documentada relación con su difunto hijo. Nathan siguió los pasos de su padre en la industria musical, forjándose una respetable reputación como DJ por méritos propios.

Lil Jon compartía frecuentemente momentos de su vida profesional y personal en redes sociales, mostrando su pasión compartida por la música. La pérdida de DJ Slade ha resonado con muchos que lo veían como un talento emergente tras un legado de éxito.

Mientras la familia continúa de luto, el informe final proporciona las respuestas que buscaban sobre ese fatídico día en Georgia.