Gina Rodríguez compartió los primeros vistazos de su hija recién nacida, Lucille Edith LoCicero, en una conmovedora publicación de Instagram el 30 de diciembre, confirmando oficialmente la llegada de su segundo hijo.

Te puede interesar: Fernanda Romero colorea el mundo con su primer libro infantil Colores del Mundo

La actriz de Jane the Virgin, de 41 años, publicó un carrusel de imágenes de su bebé.

En el epígrafe, Rodríguez escribió: "2025 me la dio. Lucille Edith LoCicero. Te amo por siempre, nena", según People.

La conmovedora publicación incluía una selfi de Rodríguez acunando a Lucille mientras la recién nacida se acurrucaba en el hombro de su madre. Otras fotos mostraban a la bebé con adorables conjuntos, mientras que una foto especialmente tierna capturó a Rodríguez y a su esposo Joe LoCicero besándose en la playa al atardecer con su hija en brazos.

Un segundo hijo para el ganador del Globo de Oro

Rodríguez y LoCicero, de 39 años, están casados desde 2019, tras conocerse como coprotagonistas de la serie de Netflix "Alguien Genial". La pareja ya tiene un hijo de dos años, Charlie Ray, nacido a principios de 2023.

Los fans inundaron la sección de comentarios con felicitaciones. Algunos comentaron: "Se parece mucho a su hermano mayor", mientras que otros elogiaron la elección del nombre, escribiendo: "¡Me encanta un nombre de anciana! ¡Hay muchas posibilidades de apodos!".

Rodríguez reveló su embarazo por primera vez en julio de 2025 en la alfombra roja de la pelea Katie Taylor vs. Amanda Serrano 3 de Netflix en el Madison Square Garden de Nueva York. En ese momento, estrenó su pancita mientras asistía al evento.

Miedos durante el embarazo y antojos de dulces

En declaraciones a la revista People antes del nacimiento de Lucille, Rodríguez admitió con franqueza: "Me aterra el parto. Es muy doloroso. Pero estoy muy emocionada por la llegada de nuestra bebé".

La actriz también reveló las diferencias entre sus dos embarazos. "Esta vez más dulces. Supongo que a las chicas les apetecen dulces. A mi hijo no", explicó, añadiendo que había aprendido a usar zapatos planos y ropa cómoda y elástica para su segundo embarazo.

Una asociación de apoyo

Rodríguez elogió el papel de su esposo durante su segundo embarazo.

"Mi marido es literalmente un 10. Quiero decir, es tremendo", le dijo a People , describiendo cómo LoCicero manejó el cuidado de los niños mientras estaba embarazada.

Ella explicó su apoyo, diciendo que él se encarga de las tareas antes de que ella siquiera piense en ellas. La sólida colaboración entre la pareja parece haber sido esencial mientras sobrellevaban el embarazo mientras cuidaban de su hijo pequeño.

Rodríguez no compartió detalles específicos sobre cómo Charlie se está adaptando a su nuevo papel de hermano mayor, aunque los fanáticos notaron similitudes entre los hermanos en las fotos del anuncio.

Una carrera actoral muy activa continúa

Desde su papel decisivo en Jane the Virgin, que finalizó en 2019 y le valió un Globo de Oro en 2015, Rodríguez ha mantenido una agenda repleta.

Sus proyectos recientes incluyen Annihilation, Someone Great, Carmen Sandiego, Not Dead Yet y Will Trent, según Entertainment Tonight .

La actriz también ha sido abierta sobre su trayectoria de salud, habiendo sido diagnosticada con la enfermedad de Hashimoto a los 19 años. A pesar de esta condición de tiroides, ha continuado construyendo una exitosa carrera tanto en cine como en televisión.

El anuncio del embarazo de Rodríguez en julio coincidió con la promoción de sus últimos proyectos y el equilibrio entre su vida familiar. La decisión de la pareja de mantener ciertos detalles en privado refleja su enfoque sobre la crianza ante el público.