La escritora canadiense de romance Rachel Reid ha hablado abiertamente sobre cómo su exitosa novela Heated Rivalry se convirtió en un rayo de esperanza en medio de su agotadora lucha contra el párkinson. El libro, que narra la pasión prohibida entre dos estrellas rivales del hockey, se convirtió en un fenómeno cultural con su adaptación televisiva en HBO.

Ahora, Reid revela que el gran éxito del programa no solo catapultó su carrera sino que también jugó un papel fundamental para acceder a atención médica que le cambió la vida.

La apasionante historia del fenómeno ruso del hockey sobre hielo Ilya Rozanov y su némesis sobre el hielo, Shane Hollander, conmovió a lectores de todo el mundo, llegando a la lista de los más vendidos del New York Times y ganándole a Reid una invitación para dar una conferencia en la prestigiosa Universidad de Cambridge. Pero fue la versión cinematográfica, protagonizada por Connor Storrie como el melancólico Ilya y Hudson Williams como el intenso Shane, la que realmente aceleró el pulso.

Dirigida por Jacob Tierney, la serie de seis episodios lanzó sus primeras entregas durante el Día de Acción de Gracias y consiguió una renovación para una segunda temporada en un tiempo récord.

De la rivalidad al fenómeno romántico

La serie Game Changers de Reid, con Heated Rivalry como joya de la corona, se adentra en el mundo de las historias de amor queer en el hockey. Los fans adoran la tensión eléctrica entre los protagonistas, cuyos encuentros secretos se convierten en un vínculo profundo.

La habilidad del autor para combinar el drama deportivo de alto riesgo con la emoción pura le ha granjeado una base de seguidores fieles. "Va más allá del juego", declaró Reid a Variety , destacando el atractivo universal de los deseos y triunfos ocultos.

La adaptación de HBO Max capturó esa esencia, cautivando a los espectadores con su narrativa audaz. La participación de Reid fue más allá de la consultoría; estuvo presente en el set en momentos clave, presenciando de primera mano la química entre los protagonistas.

El diagnóstico golpea duro

La vida le planteó un reto a Reid cuando el Parkinson la atacó casi al mismo tiempo que los productores le solicitaron los derechos de adaptación. Este trastorno progresivo ha convertido las tareas cotidianas en una lucha, desde sujetar el ratón hasta escribir durante largos periodos.

Ahora, permanecer sentada en un escritorio durante largos períodos le parece imposible, lo que la obliga a adaptar su proceso creativo con herramientas como software de voz a texto.

Sin embargo, a pesar del desgaste físico, Reid se mantiene resiliente. "Me ha frenado, pero no me ha detenido", compartió, decidida a seguir creando historias que resuenen.

El éxito desencadena un milagro médico

¿El verdadero punto de inflexión? El triunfo del programa abrió puertas inesperadas en su lucha por la salud. Cuando su diagnóstico fue mencionado durante una aparición en CNN por el director del programa, Jacob Tierney , llamó la atención de un destacado especialista en párkinson.

Esta conexión condujo rápidamente a Reid a un neurólogo de renombre, quien ajustó su régimen de medicación. Por primera vez en mucho tiempo, disfrutó de noches de sueño completo, una simple victoria que le dio más energía y mejoró su concentración para escribir.

"¿Quién iba a pensar que un éxito televisivo podría conducir a un mejor tratamiento?", se maravilló Reid. La publicidad derribó barreras en el saturado sistema sanitario canadiense, donde las esperas para los especialistas pueden ser interminables.

Ojos puestos en la gloria de la segunda temporada

De cara al futuro, Reid sueña a lo grande para el próximo capítulo. Aboga por ampliar la segunda temporada a 12 episodios, basándose en su secuela The Long Game, e incorporando elementos de Role Model . Además, más tiempo en pantalla para personajes secundarios favoritos de los fans, como Scott y Kip, podría profundizar el drama.

Mientras Heated Rivalry sigue inspirando, la historia de Reid nos recuerda que el éxito no se trata solo de elogios. Se trata de convertir los obstáculos personales en triunfos, página por página y episodio por episodio.