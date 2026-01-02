Glen Powell y Michelle Randolph vuelven a ser el centro de atención en línea después de ser fotografiados juntos durante una escapada a Miami, lo que agrega nuevo impulso a los rumores de romance que circulan en las páginas de entretenimiento y foros de fanáticos.

Las fotos publicadas por TMZ muestran a la pareja saliendo del 1 Hotel South Beach durante el fin de semana antes de dirigirse a un aeropuerto privado, un avistamiento que rápidamente reavivó la discusión sobre su relación.

Según TMZ, Powell y Randolph fueron vistos pasando el día juntos en Miami, haciendo varias paradas antes de partir de la ciudad. Fuentes citadas por el medio afirmaron que la pareja viajó posteriormente a San Bartolomé para continuar sus vacaciones.

@tmz EXCLUSIVE 🚨Glen Powell & Michelle Randolph heat up Miami 🌴🔥The two were spotted leaving a South Beach hotel and heading to a private airport together. Full story at link in bio. ♬ original sound - TMZ

Las imágenes se difundieron rápidamente en Internet y los fanáticos señalaron su proximidad e itinerario compartido como evidencia adicional detrás de un rumoreado romance en curso, particularmente considerando el momento durante el período festivo.

Una línea de tiempo que sigue reapareciendo

Las especulaciones sobre la pareja se remontan al otoño, cuando fueron vistos bailando juntos en Austin, Texas, la ciudad natal de Powell. Desde entonces, han aparecido juntos en varios eventos públicos.

Entre ellas se incluyen la participación de Powell como presentador en Saturday Night Live y un evento relacionado con la F1 en Miami, apariciones que han mantenido vivos los rumores a pesar de la ausencia de una confirmación formal.

La reacción en línea sigue dividida

Las reacciones en redes sociales han sido diversas. Algunos comentaristas argumentaron que las imágenes y fotografías de Miami sugieren claramente una relación romántica, señalando videos de paparazzi grabados a distancia que parecían claramente "de pareja".

Otros se opusieron a la intensidad del escrutinio, cuestionando por qué la situación había suscitado reacciones tan fuertes. Para ese grupo, la continua especulación sobre el estado civil de Powell refleja una tendencia generalizada a sobreanalizar las interacciones con famosos en lugar de evidencias contundentes.

Preguntas sobre visibilidad e intención

Otro hilo de discusión se centró en la visibilidad de la pareja. Algunos usuarios sugirieron que los avistamientos parecían deliberados, argumentando que habría sido posible viajar con discreción si la privacidad fuera una prioridad.

Se hicieron comparaciones con otros actores que han mantenido sus relaciones en gran medida fuera de la vista pública, lo que llevó a algunos críticos a preguntarse si la atención sostenida en torno a la supuesta relación beneficia la carrera de Powell o lo distrae de su trabajo cinematográfico reciente.

Las redes sociales se suman a la conversación

Para aumentar la especulación, Randolph compartió recientemente una historia de Instagram que parecía mostrar a Powell, aunque su rostro no era claramente visible. Keleigh Teller también publicó una imagen similar, etiquetándola con Glen Powell.

La imagen también mostraba a Miles Teller, quien anteriormente protagonizó junto a Powell Top Gun: Maverick , lo que contextualizaba su aparición compartida. Si bien ninguna publicación confirmó una relación, las imágenes bastaron para mantener los rumores de romance circulando en línea.

La atención continúa

Por ahora, ambos actores han guardado silencio mientras el interés en torno al viaje a Miami continúa circulando en línea. Sin confirmación ni desmentida por ninguna de las partes, la discusión se ha centrado principalmente en avistamientos, actividad en redes sociales y cobertura de los paparazzi.

Mientras Powell y Randolph sigan apareciendo juntos públicamente, es probable que persistan los rumores de una relación romántica, determinados menos por las declaraciones oficiales y más por la reacción pública a su tiempo en el centro de atención.