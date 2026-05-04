Audrey Hepburn fue una de las estrellas más bellas y famosas de la época dorada de Hollywood estaría cumpliendo hoy 97 años. Con su gracia deslumbrante, su encanto de duendecillo y una mezcla natural de vulnerabilidad y sofisticación, conquistó al público mundial y se hizo famosa por su estilo atemporal y su magia cinematográfica.

El ascenso de Hepburn a la fama como estrella de cine fue todo menos un cuento de hadas. Nacida en la sombra de Europa antes de la Segunda Guerra Mundial, sus primeros sueños no eran de fama ni fortuna, sino del estricto mundo del ballet. Su trayectoria estuvo marcada por la guerra, las dificultades y su propia fuerza, convirtiendo a una bailarina débil en una de las estrellas de cine más famosas de todos los tiempos, según History Hit .

Audrey Kathleen Ruston nació el 4 de mayo de 1929 en Ixelles, Bruselas, Bélgica. Su padre, Joseph Victor Anthony Ruston, era británico, y su madre, Ella van Heemstra, una baronesa neerlandesa. Al desmoronarse el matrimonio de sus padres, se mudó entre Bélgica, Inglaterra y los Países Bajos, una experiencia muy divertida y poco estable. En 1935, su padre, simpatizante del fascismo, abandonó a la familia. Hepburn confesó posteriormente que fue lo más difícil que le había pasado en su vida. Su madre la crio durante la mayor parte del tiempo.

Encontró consuelo en la danza, que mostró su talento natural y preparó el escenario para sus primeros objetivos.

Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial en 1939, Hepburn, que entonces solo tenía 10 años, vivió una pesadilla. Ella y su madre se mudaron a Arnhem, en los Países Bajos, con la esperanza de paz, pero la invasión nazi destruyó esa esperanza. Hepburn usó el nombre de Edda van Heemstra para ocultar sus raíces británicas.

Durante la ocupación, su tío fue asesinado como castigo por resistirse, uno de sus medio hermanos fue enviado a un campo de trabajo y otro se vio obligado a esconderse. En medio del caos, asistió al Conservatorio de Arnhem, donde se convirtió en una estudiante destacada e incluso tocó en "noches negras" secretas, conciertos clandestinos para recaudar fondos para la resistencia holandesa. Trabajó para la resistencia repartiendo mensajes y periódicos, ayudando a los pilotos aliados derribados y como voluntaria en un hospital para ayudar a los heridos.

El "Invierno del Hambre" en los Países Bajos, de 1944 a 1945, la dejó desnutrida. Se alimentaba de bulbos de tulipán y padecía anemia, ictericia y edemas, lo que afectaría su salud durante años.

Tras la guerra, Wikipedia señala que el amor de Hepburn por el ballet creció. En 1945, se mudó a Ámsterdam para estudiar con la famosa maestra Sonia Gaskell. En 1948, obtuvo una beca para el Ballet Rambert de Londres. Sus maestros elogiaron su técnica y su capacidad de expresión, pero las dificultades de la guerra le habían pasado factura.

Con 1,70 m y una complexión débil, se la consideraba demasiado alta y desnutrida para ser una primera bailarina. "Me dijeron que no tenía el cuerpo para eso", declaró Hepburn en entrevistas, lo que la hizo replantearse su futuro. No le tenía miedo, así que se subió al escenario y trabajó como corista en musicales del West End como High Button Shoes y Sauce Tartare. Estos trabajos la ayudaron a mejorar su interpretación y a llamar la atención de los cazatalentos.

Carrera de actuación

Fue por casualidad que Hepburn se convirtió en actriz. Mientras rodaba un pequeño papel de vendedora de cigarrillos en Monte Carlo Baby (1951), llamó la atención de la novelista francesa Colette, quien la eligió para el papel principal en la versión de Broadway de Gigi. La obra fue un gran éxito, le valió a Hepburn un Premio Theatre World y la catapultó a Hollywood. Vacaciones en Roma, de William Wyler, en 1953, fue su gran oportunidad.

Hepburn ganó un Premio de la Academia a la Mejor Actriz por su papel de princesa fugitiva junto a Gregory Peck. Con tan solo 24 años, se convirtió en la primera persona en ganar un Óscar, un BAFTA y un Globo de Oro por el mismo papel. Ese mismo año, ganó otro Premio Tony en Broadway por Ondine y conoció a su primer marido, el actor Mel Ferrer.

La carrera de Hepburn despegó a partir de ahí. Firmó un contrato con Paramount para rodar siete películas. En Sabrina (1954), de Billy Wilder, interpretó a la hija de un chófer que se encontraba en un triángulo amoroso con Humphrey Bogart y William Holden. El papel demostró su encanto de chica y le valió otra nominación al Oscar.

En el musical Funny Face (1957), aprovechó su experiencia en ballet para interpretar elegantes números que mostraban su elegante porte. Pero fue Breakfast at Tiffany's (1961) lo que la convirtió en un ícono cultural.

Hepburn fue la personificación de la feminidad moderna como la peculiar Holly Golightly, luciendo el famoso vestidito negro de Hubert de Givenchy. Era a la vez juguetona y seria. A pesar de decir que se sentía inapropiada para interpretar a una extrovertida ("Soy una introvertida interpretando a una extrovertida"), la película le valió una cuarta nominación al Oscar y la convirtió en un icono de la moda.

Las películas de Hepburn eran una mezcla de drama, romance y suspense. En Historia de una Monja (1959), interpretó a una monja que luchaba con su fe. En Espera hasta que oscurezca (1967), interpretó a una mujer ciega en un papel lleno de suspense que le valió su quinta nominación al Oscar. En Mi Bella Dama (1964), hubo mucha controversia por su doblaje, pero su interpretación de Eliza Doolittle cautivó a todos.

Tras protagonizar éxitos como Charada (1963) con Cary Grant a finales de los 60, se tomó un descanso de la actuación para centrarse en su familia. Se casó con Ferrer en 1954 (tuvieron un hijo llamado Sean antes de divorciarse en 1968) y, posteriormente, con el psiquiatra italiano Andrea Dotti (con un hijo llamado Luca, del que se divorciaron en 1982). Estuvo con el actor Robert Wolders hasta su fallecimiento, y estuvieron juntos durante mucho tiempo.

¿Quién es Audrey Hepburn fuera de la pantalla?

Pero el crecimiento de Hepburn trascendió lo que se mostraba en pantalla. Sus experiencias durante la guerra la llevaron a dedicarse a ayudar a los demás durante el resto de su vida. Fue nombrada Embajadora de Buena Voluntad de UNICEF en 1989 y viajó a Etiopía, Somalia, Bangladesh y Vietnam, donde defendió los derechos de los niños, el agua potable y las vacunas.

En 1989, declaró ante el Congreso: "Solo vi una verdad clara: estos no son desastres naturales, sino tragedias provocadas por el hombre, para las cuales solo hay una solución, también provocada por el hombre: la paz". Ganó la Medalla Presidencial de la Libertad en 1992 y, tras su muerte, el Premio Humanitario Jean Hersholt.

Nadie más ha tenido un legado de moda como el de Hepburn. Su trabajo con Givenchy, empezando con Sabrina, popularizó el minimalismo chic (gafas de sol grandes, pantalones capri y bailarinas). Este estilo contradecía las ideas de voluptuosidad de la época. Era la mujer más bella del mundo e inspiró a generaciones. Sus subastas de estilo aún hoy recaudan millones de dólares.

Lamentablemente, Hepburn falleció en Suiza el 20 de enero de 1993, a los 63 años, a causa de un raro tipo de cáncer de apéndice. Pero su espíritu perdura: ganó un EGOT (Emmy, Grammy, Oscar y Tony) y ocupa el tercer puesto entre las mayores leyendas femeninas del cine según el American Film Institute. También es un símbolo de la gracia bajo presión. Audrey Hepburn no solo cambió; fue más allá de sí misma. Su legado perdura en el cine, la moda y las obras benéficas.