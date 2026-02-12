El actor estadounidense James Van Der Beek pasó sus últimas semanas de la misma manera que había elegido vivir tras su diagnóstico de cáncer. El miembro de la realeza millennial estuvo cerca de casa, rodeado de su familia, y habló abiertamente sobre el descanso, la gratitud y el tiempo en sus últimos momentos.

La estrella de Dawson's Creek falleció el 11 de febrero de 2026, a los 48 años, tras complicaciones de un cáncer colorrectal en etapa 3. Su esposa, Kimberly Van Der Beek, confirmó la noticia en un comunicado publicado en su cuenta oficial de Instagram, donde escribió que falleció en paz y vivió sus últimos días con coraje, fe y gracia.

En las semanas previas a su muerte, Van Der Beek dejó una serie de fotografías y vídeos que ahora sirven como un registro silencioso de cómo eligió pasar sus últimos días.

A Van Der Beek le diagnosticaron cáncer colorrectal

A Van Der Beek le diagnosticaron cáncer colorrectal por primera vez en agosto de 2023, pero mantuvo la noticia en secreto durante más de un año. Reveló públicamente su diagnóstico de estadio 3 en noviembre de 2024, y posteriormente declaró en el programa Today de la NBC, en diciembre de 2025, que la experiencia había transformado su perspectiva.

Describió el diagnóstico como un punto de inflexión que lo impulsó a reevaluar su forma de ocupar el tiempo. Según sus entrevistas, se centró en relajarse y estar presente con su esposa y sus seis hijos.

Según se informa, el diagnóstico afectó económicamente a su familia y la situación llegó al punto de subastar ropa y cosas relacionadas con Dawson Creek para recaudar fondos para su tratamiento.

Un amigo cercano suyo también creó una página GoFundMe para recaudar dinero para su tratamiento contra el cáncer.

Su última publicación en Instagram

La última publicación personal de Van Der Beek en Instagram, del 25 de enero, no trataba sobre la enfermedad. Trataba sobre la familia.

El actor compartió varias fotos celebrando el cumpleaños de su hija Annabel , señalando que ella comparte la fecha con su padre. En la primera imagen, la abrazó fuertemente al aire libre, ambos sonriendo. En la segunda, Annabel aparece con su abuelo.

En un extenso epígrafe, reflexionó sobre las similitudes entre su hija y su padre, describiendo su "corazón abierto, cálido, amoroso y tierno" y expresando su gratitud por tenerlos en su vida. "El mundo es un lugar mejor porque ustedes dos están en él", escribió, y concluyó: "Los amo con todo mi corazón".

No se mencionó su salud. La atención se centró exclusivamente en el amor, la familia y el aprecio.

Un vídeo sobre el descanso y la recuperación

Días antes, a mediados de enero, Van Der Beek publicó un video hablando de sus propósitos de Año Nuevo. Dirigiéndose directamente a la cámara, cuestionó la presión de empezar de nuevo en pleno invierno.

"Voy a aprovechar el invierno para recuperarme, para descansar", dijo en el vídeo, animando a sus seguidores a adaptar su cambio personal a los ciclos naturales. En aquel momento, el mensaje sonó filosófico. En retrospectiva, muchos fans han interpretado la palabra "recuperarse" como un sutil reconocimiento del deterioro de su salud.

La publicación generó miles de comentarios de apoyo que elogiaban su perspectiva y su presencia tranquila.

Tiempo con la familia y amigos cercanos

Más tarde, sus amigos compartieron fotografías que ofrecían una visión de sus últimos días.

La exestrella de la WWE Stacy Keibler publicó una imagen de ambos contemplando una puesta de sol, escribiendo sobre la importancia del tiempo sagrado y la presencia. En la foto, Van Der Beek parecía físicamente frágil, sentado en una silla de ruedas, pero en paz.

La diseñadora Erin Fetherston compartió un homenaje similar, describiéndolo como espiritualmente fuerte a pesar de su enfermedad.

Las publicaciones de diciembre de su esposa mostraban a la pareja junta en momentos tranquilos y cariñosos. Ninguna hacía referencia directa a su deterioro, lo que mantenía la preferencia de la pareja por la privacidad.

Además, según sus redes sociales, Van Der Beek decidió no documentar las visitas al hospital ni los contratiempos médicos de sus últimos días. En cambio, se centró en compartir lo que más apreciaba: su familia y amigos.