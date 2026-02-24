La historia de los videojuegos no solo está marcada por títulos individuales, sino por series de larga duración que cambian la forma en que la gente juega, piensa y habla sobre los videojuegos. Las mejores franquicias de videojuegos establecen estándares de diseño, narrativa y tecnología que otros desarrolladores siguen durante años.

¿Qué es una franquicia de juegos?

Una franquicia de videojuegos es una serie de títulos que comparten el mismo universo, personajes, temática o identidad de marca. Los jugadores reconocen estas series por elementos recurrentes como mascotas, logotipos, sistemas de juego o continuidad narrativa.

En el contexto más amplio de la historia de los videojuegos, las franquicias importan porque brindan estabilidad a los jugadores y a los editores y al mismo tiempo dejan espacio para la experimentación.

Cuando una serie triunfa, suele llevar el hardware al límite, inspirar nuevos géneros y expandirse a películas, cómics y otros medios. Las principales series de videojuegos suelen convertirse en referentes culturales que la gente asocia con épocas enteras de los videojuegos.

Cómo se eligieron estas influyentes franquicias de juegos

La influencia no se limita a las cifras de ventas o las puntuaciones de las reseñas. Esta lista se centra en las franquicias que cambiaron la forma en que se crean, se juegan y se perciben los videojuegos. Varios factores clave ayudan a identificar las series más influyentes:

Innovación en el juego o la tecnología, como nuevos esquemas de control, sistemas de cámara o funciones en línea.

Popularidad a largo plazo y la capacidad de seguir siendo relevante a lo largo de múltiples generaciones de consolas.

Impacto cultural, incluidas apariciones en otros medios y reconocimiento más allá de las comunidades de juegos dedicadas.

Clara influencia en títulos posteriores, donde la mecánica, las ideas o la estética se remontan a una serie específica.

Con esos criterios en mente, estas son diez de las mejores franquicias de juegos que han dejado una marca duradera en la historia de los videojuegos.

Las 10 franquicias de videojuegos más influyentes de todos los tiempos

1. 'Super Mario'

" Super Mario " suele ser el primer nombre que se menciona al hablar de las sagas de videojuegos más importantes. Contribuyó a definir el género de plataformas gracias a sus controles precisos, un ingenioso diseño de niveles y una fuerte sensación de progresión. Muchas de las mecánicas básicas de movimiento y salto que se ven en juegos de acción posteriores se remontan a las primeras entregas de esta franquicia.

A medida que el hardware evolucionó, "Super Mario" continuó innovando en lugar de repetir la misma fórmula. La transición a las plataformas 3D demostró cómo usar el control de cámara, los niveles abiertos y la exploración en las nuevas consolas. En términos de accesibilidad y profundidad, sentó las bases que innumerables desarrolladores han intentado seguir.

2. 'La leyenda de Zelda'

La franquicia " Legend of Zelda " es fundamental en cualquier debate sobre juegos de aventuras en la historia de los videojuegos. Estos títulos combinan exploración, resolución de puzles y combate en mundos que se sienten interconectados y llenos de vida. Los jugadores suelen citar la sensación de descubrimiento y libertad como uno de los rasgos distintivos de la serie.

Las entregas posteriores impulsaron aún más la idea del diseño de mundo abierto, permitiendo a los jugadores abordar objetivos en varios órdenes y problemas de diferentes maneras. Muchos juegos modernos de acción y aventura se inspiran en esta estructura, utilizando conceptos similares de mazmorras, puzles ambientales y herramientas en constante evolución para fomentar la experimentación.

3. 'Pokémon'

Pokémon es una de las franquicias de videojuegos más exitosas en cuanto a reconocimiento global y éxito transmedia. La idea central de capturar, entrenar y combatir criaturas ha influido en muchos juegos de colección y de crianza de monstruos.

Su sencillo sistema de combate por turnos y sus fortalezas y debilidades elementales todavía se utilizan ampliamente como puntos de referencia para diseñar batallas en grupo.

La franquicia también jugó un papel fundamental en convertir los juegos portátiles en una actividad social. Intercambiar y luchar con amigos fomentó la interacción local mucho antes de que los sistemas en línea se popularizaran.

Títulos posteriores de realidad aumentada y móviles se basaron en esa base social y mostraron cómo una serie de larga duración puede adaptarse a nuevas plataformas y al mismo tiempo preservar su identidad.

4. 'Final Fantasy'

Final Fantasy ha redefinido repetidamente las expectativas de los juegos de rol. Cada entrega principal suele introducir un nuevo mundo, un nuevo elenco y un nuevo sistema de combate, manteniendo temas familiares y elementos recurrentes como hechizos y monstruos. Esta voluntad de reinventarse ha ayudado a la franquicia a mantenerse como una de las mejores series de RPG.

Una narrativa cinematográfica, bandas sonoras memorables y visuales ambiciosos han sido el sello distintivo de la serie.

Muchos juegos modernos centrados en la narrativa se inspiran en su enfoque en el desarrollo de personajes, las escenas cinemáticas y el ritmo dramático. Además, sus experimentos con sistemas de trabajo, elementos de batalla en tiempo real y mundos a gran escala han inspirado a otros desarrolladores durante décadas.

5. 'Grand Theft Auto'

Grand Theft Auto cambió la forma en que los jugadores concebían el diseño de juegos de mundo abierto. Sus amplios entornos urbanos, su estructura basada en misiones y su libertad de movimiento crearon una sensación de vida urbana. Muchos juegos de mundo abierto lanzados desde entonces han utilizado diseños y sistemas similares, desde iconos de mapas hasta actividades secundarias.

La serie también amplió los límites de la narración a través de la sátira, el comentario social y el uso de música con licencia.

Las estaciones de radio, el doblaje y las secuencias cinemáticas de misiones ayudaron a difuminar la línea entre el entretenimiento interactivo y las experiencias cinematográficas. Como resultado, "Grand Theft Auto" es ampliamente considerado como una de las mejores franquicias de juegos para jugadores que valoran los mundos inmersivos tipo sandbox.

6. 'Perdición'

" Doom " es una pieza clave en la historia de los juegos de disparos en primera persona. Su ritmo trepidante, diseño de niveles y variedad de armas establecieron un modelo que influyó en los juegos de disparos durante años. Incluso el término utilizado para describir muchos de los primeros juegos de disparos en primera persona proviene de esta serie.

Más allá de la jugabilidad, "Doom" jugó un papel importante en la cultura del modding. Los mapas y modificaciones creados por la comunidad prolongaron la vida del juego y fomentaron la experimentación técnica.

Este espíritu de personalización y speedrunning todavía resuena hoy en día en muchas comunidades de shooters y ha tenido un efecto duradero en cómo los desarrolladores piensan sobre el contenido creado por los jugadores.

7. 'Tetris'

Tetris destaca entre las mejores franquicias de juegos por su elegante simplicidad y atractivo universal. La tarea básica de rotar y soltar bloques parece sencilla, pero se vuelve cada vez más exigente a medida que el ritmo se acelera. Esta estructura de "fácil de aprender, difícil de dominar" se ha convertido en un modelo para muchos juegos de rompecabezas y casuales.

La serie también demuestra cómo un juego puede prosperar en prácticamente cualquier plataforma, desde las primeras computadoras y consolas portátiles hasta los dispositivos modernos. Su presencia en consolas portátiles contribuyó a popularizar las sesiones cortas de juego, demostrando que los juegos con gran atractivo no siempre requieren narrativas complejas ni gráficos de alta gama.

8. 'Call of Duty'

Call of Duty es una de las series de juegos más importantes del panorama actual de los shooters. Su énfasis en partidas multijugador rápidas, armas desbloqueables y sistemas de progresión ha influido enormemente en el diseño de juegos competitivos. Muchos shooters online utilizan ahora estructuras de equipamiento, sistemas de clasificación y modelos de contenido de temporada similares.

La franquicia también contribuyó al auge de las campañas para un jugador con un estilo de gran éxito. Escenarios, secuencias con guion y misiones con una dirección precisa contribuyeron a dotar de un aire cinematográfico a los juegos de disparos en primera persona. Esta combinación de profundidad multijugador y espectáculo de campaña ha moldeado la forma en que muchos desarrolladores abordan los juegos de acción de gran presupuesto.

9. 'Warcraft' (incluido 'World of Warcraft')

Warcraft comenzó como una serie de estrategia en tiempo real que ayudó a perfeccionar la construcción de bases, la gestión de recursos y las unidades heroicas. Su universo fantástico y su énfasis en misiones narrativas influyeron tanto en el género RTS como en las primeras escenas de los esports. Muchos títulos de estrategia competitiva se deben a su enfoque en el equilibrio de unidades y el diseño de escenarios.

Con "World of Warcraft", la franquicia se adentró en el mundo del multijugador masivo en línea y transformó las expectativas del juego social en línea. Mundos persistentes, gremios y contenido grupal se convirtieron en características definitorias de los MMORPG. Este modelo de progresión a largo plazo y experiencias impulsadas por la comunidad sigue dando forma a los juegos en línea actuales.

10. 'Resident Evil'

Resident Evil jugó un papel fundamental en la definición del género del survival horror. Los recursos limitados, la resolución de puzles y un ritmo trepidante se convirtieron en señas de identidad de la serie. Las primeras entregas, en particular, demostraron cómo los ángulos de cámara, el diseño de sonido y la ubicación de los enemigos podían generar miedo de forma adecuada para los medios interactivos.

A medida que la tecnología avanzaba, la franquicia evolucionó hacia una jugabilidad más orientada a la acción, manteniendo sus raíces de terror. Estos cambios influyeron en otros desarrolladores que buscaban combinar el suspense con controles ágiles y encuentros basados ​​en escenarios.

Su éxito también dio lugar a adaptaciones cinematográficas y otros medios, reforzando su lugar entre las mejores franquicias de juegos en el espacio del terror.

Cómo las franquicias de juegos icónicas siguen dando forma a los videojuegos modernos

Las mejores franquicias de juegos son más que simples productos exitosos: son hitos en la historia de los videojuegos que definen eras e inspiran nuevas ideas.

Desde plataformas y juegos de rompecabezas hasta juegos de rol y disparos en línea, estas importantes series de juegos muestran cómo los riesgos creativos, los avances técnicos y los mundos memorables pueden dejar una huella duradera en el medio.

A medida que nuevas generaciones de jugadores descubren estas franquicias y nuevos desarrolladores construyen sobre sus cimientos, su influencia continúa guiando el futuro de los juegos.

Preguntas frecuentes

1. ¿Qué franquicias de juegos influyentes son las mejores para principiantes?

Los jugadores nuevos en los videojuegos a menudo encuentran que "Super Mario", "Pokémon" y "Tetris" son los más fáciles de comenzar debido a sus controles simples, objetivos claros y curvas de aprendizaje suaves.

2. ¿Las franquicias influyentes siempre tienen los mejores gráficos?

No necesariamente. Muchas series influyentes, como "Tetris" y los primeros "Doom", se centraron más en el diseño, la mecánica y la accesibilidad que en un diseño visual innovador, y aun así moldearon géneros enteros.

3. ¿Puede un solo juego hacer que una franquicia sea influyente?

Sí. Una entrega destacada, como una secuela o reinicio innovador, puede redefinir una serie y su género, convirtiendo una franquicia previamente modesta en una muy influyente.

4. ¿Por qué algunas franquicias influyentes cambian de género o estilo con el tiempo?

Las franquicias a veces cambian de género o mecánica para mantenerse actualizadas, adaptarse a nuevo hardware o llegar a diferentes públicos, sin dejar de mantener los temas, mundos o personajes centrales reconocibles.