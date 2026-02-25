Shakira acaba de alcanzar uno de esos hitos profesionales que parecen tan esperados como extrañamente controvertidos en 2026: su primera nominación al Salón de la Fama del Rock and Roll. El Salón anunció a sus nominados para 2026 el 25 de febrero, y Shakira figura en una papeleta que también incluye a Mariah Carey, P!NK, Wu-Tang Clan, Lauryn Hill, Oasis, Sade, Phil Collins, Billy Idol, Iron Maiden, Joy Division/New Order, The Black Crowes, Jeff Buckley, INXS, Melissa Etheridge, Luther Vandross y New Edition.

En cierto sentido, la presencia de Shakira concuerda perfectamente con la dirección que ha tomado el Salón del Rock durante años: el "rock and roll" como una idea de gran alcance, influenciada más por el impacto que por las guitarras. Por otro lado, recalca una vieja herida para los fans de la música latina, especialmente los latinoamericanos, ya que la lista de artistas del Salón aún refleja sorprendentemente poco del español, el rock latino o el pop latino que han dominado los escenarios mundiales durante décadas.

Esa tensión se agudiza porque Maná, el legendario grupo mexicano, ya había corrido esta carrera de obstáculos. En 2025, Maná hizo historia como la primera banda en español nominada para la inclusión, y luego no logró llegar a la clase final cuando el Salón anunció a los inducidos. Para muchos oyentes de música latina, la pérdida de Maná fue un patrón: la influencia latina se celebra en discursos y exhibiciones en museos, pero rara vez se recompensa con el máximo honor del Salón.

Entonces, ¿qué cambia la nominación de Shakira? Potencialmente mucho, porque es una de las superestrellas latinas más reconocidas mundialmente de los últimos 25 años, y su catálogo está construido para ser elegido para el Salón del Rock. Su transición nunca fue un simple cambio de idioma. Incorporó sus instintos rockeros a las estructuras pop, para luego incorporar ritmos colombianos y caribeños, sonidos dance globales y ganchos de estadio. El requisito de elegibilidad para el Salón es 25 años después del primer lanzamiento comercial de un artista, y Shakira ha superado ese requisito desde hace mucho tiempo.

Aun así, la clave está en las matemáticas. Dependiendo de cómo se considere el concepto "latino" en una institución estadounidense que incluye tanto a individuos como a bandas, la lista de artistas con clara herencia latina sigue siendo corta. Como mínimo, hay cabezas de cartel como Santana (incorporado en 1998), Ritchie Valens (2001), Linda Ronstadt (2014) y Joan Baez (2017). Si se amplía el panorama para incluir a influyentes cantantes latinos dentro de bandas de rock multiétnicas, la incorporación de Rage Against the Machine en 2023 añade a Zack de la Rocha a la conversación. Billboard señaló durante el ciclo de nominaciones de Maná que solo un pequeño número de artistas latinos, que graban principalmente en inglés, habían sido incluidos, lo que subraya la escasez de carreras que empiezan en español en la categoría de artistas del Salón.

Shakira llega ahora a una lista de candidatos, francamente, abigarrada y estilísticamente caótica, en el mejor sentido de la palabra. Hay instituciones del pop (Carey, P!NK), rockeros de toda la vida (Idol, Maiden, The Black Crowes), pilares de la historia alternativa (Joy Division/New Order), y la realeza del soul y el R&B (Vandross, Sade), además de arquitectos del hip hop (Wu-Tang) y autores que fusionan géneros (Hill). Si el Salón de la Fama intenta describir el último medio siglo de la música popular con una sola lista, esta es la que presenta: impredecible, intergeneracional e imposible de reducir a un solo formato de radio.

Lo que sucederá a continuación es en parte una institución, en parte un concurso de popularidad. La votación de los fans para el Salón de la Fama del Rock está abierta, y se espera que los inducidos oficiales se anuncien en abril de 2026, con la ceremonia prevista para el otoño. Los fans de Shakira son famosos por su organización y fidelidad. Para entrar en esta institución necesitará de los votos de todos.

Aunque incluso, si Shakira entra, no se solucionará la brecha de representación de la noche a la mañana. Pero sería un paso destacado hacia un Salón que refleje con mayor honestidad cómo las Américas, y el mundo, han escuchado realmente durante los últimos 30 años.