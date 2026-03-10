Tres hermanos que una vez vendieron mansiones a multimillonarios ahora probablemente pasarán décadas tras las rejas.

Un jurado federal de Manhattan condenó el lunes a Oren, Alon y Tal Alexander por los 10 cargos de tráfico sexual, poniendo fin a un juicio de cinco semanas que expuso cómo los nombres más importantes de la industria inmobiliaria de lujo supuestamente utilizaron la riqueza, el estatus y las conexiones con celebridades para agredir a las mujeres durante más de una década.

Los hermanos enfrentan sentencias que van desde 15 años a cadena perpetua cuando comparezcan ante la jueza de distrito estadounidense Valerie Caproni el 6 de agosto.

El veredicto se produjo rápidamente. Menos de tres días de deliberación. Diecinueve declaraciones de culpabilidad. Según informes, los tres hermanos negaron con la cabeza al leerse cada cargo. Tal hundió la cara entre los brazos cruzados.

Una fiesta en el apartamento de Zac Efron

La conexión con el titular no es material para la prensa sensacionalista. Es testimonio judicial.

Una mujer declaró al jurado que conoció a los hermanos en 2012 en una fiesta celebrada en el apartamento del actor Zac Efron en Manhattan. Apenas interactuó con el actor, quien no fue acusado de ningún delito ni estuvo involucrado en el caso. Sin embargo, se fue con los hermanos, fue a una discoteca y se despertó desnuda con un Alon Alexander desnudo de pie junto a ella.

"No quiero tener sexo contigo", testificó diciéndole.

Su respuesta: "Jaja, ya lo hiciste".

Ese es el manual que describieron los fiscales. Los hermanos, los gemelos Oren y Alon, ambos de 38 años, y su hermano mayor Tal, de 39, se forjaron una reputación como el "Equipo A" del sector inmobiliario de lujo estadounidense.

Rompieron récords de ventas en el gigante de la industria, Douglas Elliman, antes de fundar su propia firma. Entre sus clientes se encontraban celebridades. Su hermano Alon dirigía la empresa de seguridad privada de la familia, que prestaba servicios a jefes de estado.

Usaron ese acceso. La fiscalía demostró cómo los hermanos atrajeron a mujeres con vacaciones de lujo en los Hamptons, cruceros por el Caribe y viajes de esquí a Aspen. Luego las drogaron. Después las agredieron.

La industria lo sabía

Esto es lo que hace que este caso sea diferente de un proceso penal estándar: el sistema que rodea a estos hombres aparentemente hizo la vista gorda.

Cuando surgieron las primeras demandas civiles, varias mujeres denunciaron que el comportamiento de los hermanos había sido un secreto a voces en el sector inmobiliario durante años. El gobierno tomó nota. Se inició una causa penal.

Ni siquiera la defensa cuestionó la existencia de un patrón. Los abogados admitieron que sus clientes eran "mujeriegos" que hablaban de sexo "en términos groseros".

La abogada defensora Deanna Paul declaró al jurado que los hermanos habrían ganado el premio a la imbécilidad. Otro abogado defensor, Howard Srebnick, admitió que su cliente "debería estar, y está, avergonzado por cómo se comportó durante estos años".

¿Su argumento? El mal comportamiento no es un delito.

El jurado no estuvo de acuerdo.

Más de 60 acusadores

Las cifras son alarmantes. Once mujeres testificaron durante el juicio. Más de 60 han acusado a uno o más de los hermanos de agresión, según la fiscalía. Hay unas 24 demandas pendientes.

Días antes del veredicto, otro nombre se sumó a la lista. Tracy Tutor, protagonista de "Million Dollar Listing Los Angeles" de Bravo, presentó una demanda el 5 de marzo alegando que Oren Alexander la drogó y agredió en el baño de un restaurante durante un evento de reclutamiento de Douglas Elliman en 2014. Afirma que le ofrecieron una bebida, perdió el conocimiento y posteriormente la encontraron en el baño de hombres con Alexander.

El abogado civil de Oren calificó la demanda de "lasciva y demostrablemente falsa".

No querían dinero

La defensa intentó presentar a los acusadores como cazafortunas que buscaban la fortuna de los hermanos. La fiscalía desmintió esa idea rápidamente.

Solo dos mujeres que testificaron tienen demandas pendientes. Ambas son adineradas. Una, que afirmó que Alon Alexander la agredió en Aspen en 2017 cuando tenía 17 años, declaró ante el jurado que es hija de un multimillonario.

"No quiero su dinero", dijo. "Simplemente no quiero que lo tengan".

Lindsey Acree, propietaria de una galería en Brooklyn, quien testificó haber sido violada por Tal Alexander y otro hombre en una casa de los Hamptons en 2011, lo expresó sin rodeos: "Si hay un niño con un palo que no para de golpear a la gente, se lo quitas. El dinero es su palo, así que se lo quitas para que ya no puedan lastimar a la gente".

Además del testimonio, la fiscalía presentó mensajes de texto donde los hermanos hablaban de drogar a las mujeres. Mostraron al jurado una publicación de blog titulada "No es violación si...".

Oren también fue condenado por filmarse agrediendo a una joven de 17 años drogada. El jurado vio el video.

¿Qué pasa ahora?

Los hermanos permanecen en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, donde permanecen recluidos desde su arresto en diciembre de 2024. Sus abogados afirman que apelarán la sentencia.

"Creemos en la inocencia de nuestros clientes y no vamos a dejar de luchar hasta prevalecer", dijo el abogado defensor Marc Agnifilo afuera del tribunal.

El fiscal estadounidense Jay Clayton emitió una declaración que iba más allá de este único caso: "El tráfico sexual y otros delitos sexuales federales están presentes en muchos ámbitos de la vida y no hemos hecho lo suficiente para erradicarlos".

Tres hermanos que vendieron mansiones a multimillonarios probablemente pasarán décadas tras las rejas. El jurado se aseguró de ello.