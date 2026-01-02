Se han revelado los juegos mensuales oficiales de PlayStation Plus para enero de 2026. En una publicación del blog de Sony Interactive Entertainment del 31 de diciembre de 2025, se reveló que la lista incluye Need for Speed Unbound para PS5, Disney Epic Mickey: Rebrushed para PS4 y PS5, y Core Keeper para PS4 y PS5.

Los suscriptores podrán acceder a los juegos a partir del 6 de enero, que permanecerán disponibles para reclamar hasta el 2 de febrero sin coste adicional.

La publicación oficial de Sony Interactive declaró: 'Disfruta de horas de acción de carreras eléctrica y llena de adrenalina, emprende un viaje épico a través de un reino de personajes de Disney olvidados y explora una caverna olvidada hace mucho tiempo repleta de secretos no contados con los juegos mensuales de PlayStation Plus para enero de 2026'.

El trío abarca tres géneros exclusivos e icónicos: carreras callejeras de alto octanaje, aventura y juegos de supervivencia cooperativos tipo sandbox. Esto significa que los miembros de PlayStation Plus podrán disfrutar de diferentes géneros de juego a principios de año.

Sony también reiteró que los miembros de PS Plus solo tienen hasta el lunes 5 de enero para agregar Lego Horizon Adventures, The Outlast Trials, Killing Floor 3, Synduality Echo of Ada y Neon White a su biblioteca.

Need for Speed Unbound (PS5) a la vanguardia

La reciente lista de juegos de PlayStation Plus de Sony destaca por la última entrega principal de Electronic Arts en su franquicia de juegos de carreras. Need for Speed Unbound (NFS Unbound), el juego de acción de carreras callejeras, lanzado el 29 de noviembre de 2022, ofrece campañas para un jugador y multijugador, y "ofrece horas de acción de carreras electrizante y llena de adrenalina", según PlayStation .

En el juego, los jugadores siguen compitiendo contrarreloj y evadiendo persecuciones policiales, mientras personalizan sus coches de carreras. El juego está disponible en tres versiones: la Edición Estándar, la Colección Definitiva y la Edición Palace de Need for Speed Unbound, que ofrece efectos de conducción, coches personalizados, paquetes de ropa y más funciones premium.

NFS unbound graphics are pretty good too though the handling is terrible https://t.co/cSxPtXPy6T pic.twitter.com/quZORRQiJP — Renzy 🪲 (@WraithRenz) October 20, 2025

En una reseña detallada,IGN dice sobre el juego: "Ningún otro juego de carreras lanzado este año se parece a Need for Speed Unbound, y eso puede ser algo difícil de lograr en un género tan establecido y tan empapado de convenciones".

La reseña agregó: "Criterion ha apostado todo por un estilo visual salvaje y animado que a menudo parece sacado de las páginas de un cómic, aunque la conducción real y la estructura dividida día/noche de sus carreras son inmediatamente familiares para aquellos de nosotros que apreciamos Need for Speed Heat de 2019".

La reseña describe el juego como "un juego de carreras con un estilo único que luce fabuloso en movimiento".

Nostalgia y aventura sandbox

La lista de juegos de PlayStation Plus de enero de 2026 se amplía con Disney Epic Mickey: Rebrushed y el juego de aventuras sandbox Core Keeper.

GamesDow describe Disney Epic Mickey: Rebrushed como un remake moderno que "reimagina el clásico original de Wii de 2010 con gráficos actualizados y una jugabilidad más fluida" y "lleva el amado título a los estándares modernos al tiempo que conserva su encanto y atmósfera únicos".

Core Keeper, que ofrece una experiencia completamente diferente a las carreras y los juegos en 3D, es un galardonado juego de aventuras sandbox de minería, ideal para desde 1 jugador (en solitario) hasta 8 jugadores (en cooperativo). El juego ha ganado popularidad gracias a su ritmo relajado, que complementa a NFS Unbound y al juego en 3D de Disney del trío.

Como se anunció a fines de diciembre, los títulos de PS4 se incluirán en la lista de juegos de PlayStation Plus solo ocasionalmente a partir de enero de 2026. Cómo se verá la lista este año tendrá que esperar hasta el anuncio oficial de Sony.