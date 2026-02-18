Logan Paul y Pokemon son una combinación explosiva. El atleta ha vuelto a revolucionar el mercado de los coleccionables al cerrar un acuerdo para adquirir una pieza legendaria de la historia. Esta transacción récord pone de relieve las asombrosas sumas de dinero que circulan actualmente en el mundo de las inversiones de aficionados de alta gama. A medida que los valores siguen en alza, los resultados de las subastas demuestran que la búsqueda de los artículos más raros es más competitiva que nunca.

Goldin Auctions ha confirmado la venta por 16.492.000 dólares del exclusivo PSA 10 Pikachu Illustrator de Logan Paul, una pieza tan legendaria que toda la comunidad la ha apodado el "Santo Grial". Tras un periodo de 41 días que concluyó la madrugada del lunes, el evento registró un repunte tardío, con la mayoría de las ofertas realizadas durante el periodo suplementario posterior a la fecha límite principal.

Logan Paul's Pikachu Illustrator has OFFICIALLY sold for $16,492,000



"A new record title not only for the most expensive Pokemon card ever sold at auction but also the overall record for the most expensive trading card EVER sold at auction" pic.twitter.com/uxLFqp0irQ — Jack (@Jackkk) February 16, 2026

Triplicar la inversión: un rendimiento financiero récord

La venta alcanzó un precio final de 13,3 millones de dólares (9,75 millones de libras), lo que, sumado a una prima del 24% para el comprador, resultó en un total de más del triple de lo que Paul gastó originalmente. El influencer de 30 años adquirió el artículo por 5,275 millones de dólares en julio de 2021, cifra que le valió un récord Guinness por la tarjeta Pokémon más cara jamás comprada en ese momento. Para proteger la pieza, posteriormente gastó 70.000 dólares en una funda y un collar a medida, y es famoso por lucir el conjunto durante WrestleMania 38.

Goldin publicó un comunicado explicando que la subasta de la tarjeta, incluido su collar y estuche, comenzó el 5 de enero después de que la fecha de inicio original del 12 de enero se adelantara debido al "abrumador interés mundial".

"Esta es la mayor subasta de Pokémon y juegos de cartas coleccionables jamás realizada, y el increíble interés que hemos recibido nos ha llevado a abrirla pronto", declaró Ken Goldin, fundador y director ejecutivo de Goldin. El propio Paul describió el artículo como "la carta más codiciada del mundo" y manifestó su intención de entregárselo personalmente al ganador de la subasta.

Aumentos rápidos de valoración y negociaciones privadas de alto riesgo

Las ofertas aumentaron de 500.000 dólares a 4,3 millones de dólares durante la primera semana, aunque la cifra se había estabilizado en 5,1 millones de dólarespara el 14 de enero. El 19 de enero, la creadora de OnlyFans, Emmie Bunni, compartió una foto en Instagram donde aparecía junto a Paul luciendo la pieza, afirmando que había presentado una oferta privada de 10,2 millones de dólares, que el propietario rechazó.

Paul publicó un video en el que afirmaba que la foto era una falsificación generada por IA y que el informe engañoso sobre una oferta de 10,2 millones de dólares perjudicó la venta. Bunni finalmente admitió que la foto era fraudulenta, pero mantuvo su deseo de adquirir la pieza, aunque no está claro si formó parte del grupo que elevó el precio final significativamente por encima del umbral de 10,2 millones de dólares.

Goodbye my friend 😢 What a privilege it’s been to be the owner of the greatest collectible in the world.



From Guinness World Records to WWE debuts, Netflix to National News, this card and I have been on a generational run.



Tomorrow night she finds a new home on Goldin Auctions… pic.twitter.com/iWoqiCfafh — Logan Paul (@LoganPaul) February 14, 2026

La actividad se reanudó el 14 de febrero tras un mes de calma, seguida de una oleada de docenas de ofertas justo antes de las 22:00 h del 15 de febrero, lo que retrasó el proceso varias horas respecto a su finalización prevista. Aunque la venta ya está completa, Goldin mantiene en secreto la identidad del comprador ganador.

La anatomía de una leyenda: por qué esta carta en particular vale millones

Presentado originalmente a los ganadores del concurso de dibujo de cómics CoroCoro de 1998 en Japón, el Pikachu Illustrator fue creado por Atsuko Nishida, la artista que dio vida al icónico diseño de Pikachu. Si bien se estima que solo se fabricaron entre 39 y 41 ejemplares, la versión de Paul es el único ejemplar que obtuvo una calificación PSA 10, lo que representa la máxima conservación.

"Debido a la escasez, el gran valor y el pedigrí de este ilustrador de Pikachu, esta es una de las ofertas públicas más importantes de una tarjeta Pokémon en la historia del hobby y una venta potencialmente única en la vida", escribió Goldin en la lista de la subasta.

"Me dio un vuelco el corazón cuando lo dejé caer", compartió Paul al revelar la noticia de la venta, describiendo este artículo único como "la Mona Lisa de los coleccionables". Presentó el evento como un homenaje al 30.º aniversario de la franquicia y señaló que estos activos han superado la rentabilidad del mercado de valores tradicional en un 3000 % a lo largo de los años.

De la pantalla a la realidad: entregando en mano un trozo de historia

Cuando Paul adquirió la tarjeta en 2021 por $5,275,000, un acuerdo que involucraba efectivo y una versión PSA 9, ya había establecido un récord mundial, y luego exhibió el artículo en un episodio de diciembre de 2025 de King of Collectables: The Goldin Touch de Netflix justo cuando se acercaba la subasta.

Ahora, se dispone a entregar personalmente esta pequeña pieza de tarjeta de 28 años de antigüedad que mide 3,5 por 2,5 pulgadas y se marchará con millones de dólares, una cifra que sigue siendo considerablemente inferior a los 40 millones de dólares que, según se informa, ganó su hermano Jake por su pelea contra Mike Tyson.