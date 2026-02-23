James Unick fue declarado culpable del asesinato de Sarah Geer en 1982 después de que el ADN de la escena del crimen coincidiera con muestras de una colilla de cigarrillo.

Un caso sin resolver de 44 años finalmente se resuelve después de que los análisis forenses confirmaran que el ADN de Unick estaba en la ropa de Geer la noche en que fue asesinada, el 23 de mayo de 1982.

Geer tenía 13 años la noche de su muerte. Unick, seleccionado entre los cuatro sospechosos principales, fue identificado después de que su cigarrillo desechado proporcionara una coincidencia de ADN.

Un jurado del condado de Sonoma declaró a Unick culpable del asesinato de Geer gracias a las pruebas innovadoras. La muerte de Geer se declaró inicialmente homicidio en 1982, pero no se identificaron sospechosos. Unick fue condenado el 13 de febrero, fecha que habría coincidido con el 57.º cumpleaños de Geer.

Avance en un caso sin resolver de 44 años

"Este veredicto de culpabilidad es un testimonio de todos los que nunca desistieron de buscar al asesino de Sarah", declaró la fiscal de distrito del condado de Sonoma, Carla Rodríguez, en un comunicado. "Este es el caso más difícil de resolver jamás presentado ante un jurado del condado de Sonoma. Aunque 44 años son demasiado tiempo para esperar, finalmente se ha hecho justicia, tanto para los seres queridos de Sarah como para su comunidad".

Ahora se confirma que fue Unick quien se acercó a Geer después de que esta saliera de la casa de su amiga en Cloverdale, la noche en que fue asesinada. En algún momento, Unick arrastró a Geer desde un callejón hasta una zona apartada, donde fue brutalmente violada y estrangulada. Un bombero de Cloverdale descubrió el cuerpo de Geer a la mañana siguiente.

El caso sin resolver avanzó por primera vez en 2003, después de que los forenses utilizaran esperma extraído de la ropa interior de Geer para elaborar un perfil de ADN. Este no coincidía con ningún perfil de la base de datos en ese momento. En 2021, el FBI revisó el caso y redujo las posibles coincidencias con uno de los cuatro hermanos, entre ellos Unick.

Pruebas clave conducen al veredicto de culpabilidad

Los agentes del FBI que vigilaban a Unick recogieron su cigarrillo desechado, lo que resultó ser una prueba contundente. Según CNN , el ADN de la colilla de Unick coincidía con el perfil de ADN de 2003, que también se identificó en varias prendas que Geer llevaba cuando murió. La policía de Cloverdale arrestó a Unick en julio de 2024.

"Hoy representa una victoria agridulce para la justicia", declaró el jefe de policía de Cloverdale, Chris Parker, tras el arresto de Unick. "Si bien nada puede reparar el dolor infligido a la familia Geer y a nuestra comunidad, finalmente podemos ofrecer algo de consuelo al saber que el responsable rendirá cuentas".

Unick inicialmente negó conocer a Geer, pero modificó su testimonio durante el juicio. Afirmó que Geer le había propuesto tener relaciones sexuales mientras jugaba a un videojuego y que ya habían tenido relaciones sexuales consentidas en un encuentro anterior.

El jurado escuchó los testimonios de los amigos de Geer, quienes relataron cómo pasó el último fin de semana que la vieron con vida. El jurado rechazó el relato de Unick y lo declaró culpable de asesinato tras dos horas de deliberaciones.

Justicia encontrada en la ciencia forense de vanguardia

El caso de Geer se resolvió mediante genealogía genética, que combina el análisis de ADN y la investigación del árbol genealógico. A partir de una base de datos de millones de personas que aportaron perfiles genéticos, los investigadores los utilizan para reconstruir un árbol genealógico de probables coincidencias.

La genealogía genética alcanzó un hito con el arresto en 2018 de Joseph James DeAngelo, a quien la policía atribuye el asesinato del Golden State. Este último está vinculado a más de una docena de homicidios y 50 casos de agresión en California. Este caso marcó la primera vez que la genealogía genética se utilizó como prueba en un juicio.

La fiscalía quiere que Unick se enfrente a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Su sentencia está prevista para el 23 de abril.