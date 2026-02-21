La disculpa, cuando llegó, fue silenciosa. Sin cámaras, sin podio, sin una multitud de simpatizantes que lo vitoreaban. Solo J.D. Vance, el combativo vicepresidente que ha cimentado gran parte de su imagen política en la confrontación, se sentó con uno de los líderes católicos más influyentes de Estados Unidos y admitió que había ido demasiado lejos.

Según el cardenal Timothy Dolan, ex arzobispo de Nueva York y una figura conservadora prominente en la Iglesia estadounidense, Vance se retractó en privado de un ataque que había enfurecido a los obispos católicos apenas unas semanas antes.

"Él y yo tuvimos una breve charla, probablemente lo recuerdan, cuando sugirió que los obispos de Estados Unidos eran proinmigrantes porque ganábamos dinero", dijo Dolan en una entrevista publicada el jueves 19 de febrero. "Y se disculpó. Dijo: 'Eso estuvo fuera de lugar y no es cierto'".

Para un político que rara vez se aleja de una pelea, incluso un mea culpa privado es impactante.

JD Vance, Los Obispos y la lucha por los migrantes

La controversia comenzó en enero de 2025, después de que la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos emitiera una enérgica declaración condenando la nueva orden ejecutiva de Donald Trump que autorizaba redadas migratorias en escuelas e iglesias. Para empezar, la Conferencia es el poderoso organismo nacional que representa a los obispos católicos de Estados Unidos, y sus declaraciones tienen un peso moral y político considerable.

La orden de Trump rompió con las antiguas normas informales que consideraban que las escuelas y los lugares de culto eran lugares fuera del alcance de las autoridades migratorias. Los obispos lo denunciaron. Vance, apoyando firmemente a su compañero de fórmula, contraatacó con contundencia.

Acusó a los líderes católicos de estar menos interesados en defender la dignidad humana que en defender su saldo bancario.

Los obispos, dijo entonces, deberían "reflexionar un poco y reconocer que, al recibir más de 100 millones de dólares para ayudar a reasentar a inmigrantes ilegales, ¿les preocupan las cuestiones humanitarias? ¿O les preocupa realmente su situación financiera?".

La cifra que citó se refiere a fondos federales destinados a organizaciones benéficas católicas y otras organizaciones religiosas que, según la legislación estadounidense, colaboran con el gobierno para reasentar a refugiados y migrantes. Se trata de un acuerdo de larga data, no de un fondo secreto para sobornos, pero la insinuación fue bastante clara.

Dolan, quien pronunció la invocación en las dos tomas de posesión de Trump y no es precisamente un enemigo natural de la derecha republicana, estaba furioso. Calificó los comentarios de Vance de "muy desagradables" e "inexactos". Claramente, le dolió que el ataque no viniera de un crítico liberal secular, sino del seno del campo conservador en general.

Ahora, sin embargo, Dolan dice que ha hecho las paces con el hombre que está a un paso de la presidencia.

Él describe a Vance como un "muy buen tipo" y dice que están de acuerdo en lo que él llama "la familia", "los bebés" y "patriotismo" (una forma abreviada de referirse a la oposición al aborto, una visión tradicional de la vida familiar y un nacionalismo agresivo y extremista que aún resuena profundamente en gran parte del corazón de Estados Unidos).

Le impresiona menos el escepticismo de Vance sobre el apoyo estadounidense a Ucrania mientras este país lucha contra la invasión rusa, y afirma que no está muy contento con la postura del vicepresidente. Para una iglesia que incluye grandes comunidades católicas ucranianas y que ha advertido repetidamente contra la agresión rusa, esto es más que un comentario cortés.

Redadas en iglesias, ICE y un vicepresidente que culpa a los muertos

El punto de conflicto por la declaración de los obispos no surgió de la nada. Dolan tiene su propia historia con la aplicación de la ley migratoria.

Dice que sigue muy molesto por la ofensiva de deportaciones masivas de Trump, y en particular por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, la extensa agencia estadounidense encargada de las deportaciones), que "entró en iglesias y las acosó" mientras él dirigía la arquidiócesis de Nueva York. Para muchos estadounidenses, la iglesia se supone que es un santuario. Ver a agentes con chalecos antibalas entrar en esos espacios cambió algo.

Desde entonces, la política en torno a la inmigración en Estados Unidos se ha vuelto aún más brutal, y JD Vance ha estado feliz de estar en el frente de ese cambio .

El mes pasado, acaparó titulares tras opinar sobre la muerte de Renee Good, una madre de 37 años asesinada a tiros por un agente del ICE en Minneapolis. Good protestaba contra la presencia de la agencia en la ciudad cuando recibió el disparo mortal. El incidente se ha convertido en un foco de tensión en la guerra cultural estadounidense sobre la policía, las protestas y la migración.

Vance fue inequívoco en su defensa del tirador y notablemente duro con la mujer muerta.

Dijo que el agente de ICE había actuado en defensa propia y calificó a Good de "víctima de la ideología de izquierda".

"Puedo creer que su muerte es una tragedia y al mismo tiempo reconocer que es una tragedia de su propia creación", dijo.

Presionado por los periodistas, fue más allá. "De lo que estoy seguro es de que ella violó la ley", insistió. "De lo que estoy seguro es de que el agente tenía motivos de sobra para creer que corría un grave riesgo de sufrir lesiones o, de hecho, de perder la vida".

"Esto fue un atentado contra la ley y el orden", declaró Vance. "Esto fue un atentado contra el pueblo estadounidense".

Para los obispos católicos que todavía hablan de los migrantes como "hermanos y hermanas" y advierten contra el lenguaje deshumanizante de la política, existe una tensión obvia al aceptar a un hombre que puede hablar de un manifestante muerto en esos términos y aún así ser bienvenido de regreso después de una disculpa discreta por un insulto particularmente amplio.

Dolan, por su parte, parece dispuesto a sostener ambas opiniones a la vez. Muy molesto por el ICE en las iglesias. No muy contento con Ucrania. Tiene una buena opinión de JD Vance sobre los "bebés", la "familia" y el "patriotismo". Y satisfecho, al menos por ahora, con una disculpa que la mayoría de los estadounidenses nunca escucharán.