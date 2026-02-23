Después de que el Departamento de Justicia publicara nuevos documentos la semana pasada sobre la investigación de la operación de tráfico sexual de Jeffrey Epstein , y hayan resurgido podcasts que revisan la asociación de Naomi Campbell con el financiero caído en desgracia, Campbell ha sido criticada una vez más por sus asociaciones anteriores con Epstein.

Según Atlanta Black Star , la reciente publicación de Campbell en redes sociales expresando su solidaridad con las víctimas impulsó a los usuarios de internet a revisar sus vínculos documentados con Epstein, que se remontan a las décadas de 1990 y 2000. Registros recientemente publicados, citados por People, muestran registros de llamadas, agendas y correos electrónicos que reflejan que ambos hablaron por teléfono, se conocieron en persona e intercambiaron invitaciones a eventos, incluida la celebración del cumpleaños de Campbell en 2004 en St. Tropez.

Un correo electrónico incluido en los archivos contenía un mensaje de un remitente vinculado a Epstein. El mensaje decía: "Hola Naomi, Jeffrey y yo estamos en París con Woody Allen y nos preguntamos si estás en la ciudad y te gustaría cenar con nosotros mañana por la noche".

Mientras los documentos circulaban en línea, una entrevista de noviembre de 2025 con la exmodelo Barbara Adeler resurgió en el podcast "Juicy Crimes with Heather McDonald". Durante la entrevista, Adeler denunció el papel de Campbell en la presentación de modelos a hombres adinerados.

Cuando se le preguntó si había ayudado a una amiga a escapar de una situación problemática, Adeler afirmó que su difunta amiga "fue víctima de trata de personas por parte de Naomi Campbell".

Adeler describió cómo intervino en la vida de su amiga. "Con el tiempo, tuve que empezar a rescatarla de fiestas. A veces, tuve que rescatarla del apartamento de Naomi Campbell", dijo Adler. "Naomi la traía de vuelta y hacían terapias de desintoxicación solo para relajarse y quedarse a dormir".

Continuó alegando motivos financieros. "Naomi conoce a muchos millonarios y multimillonarios. Así que te conecta con ellos. Te conecta como diciendo: 'Cariño, ¿sabes? Fulano tiene el hotel Fountain Blue en Miami. Te conecto fácilmente'", explicó.

Adeler añadió: "Te conectan y ya está. Así empieza todo", declaró Alder antes de afirmar que Campbell cobra por sus servicios. "Cuando traes modelos o personas fácilmente manipulables, recibes financiación".

Las reacciones en línea fueron diversas. Un comentarista escribió: "Naomi debería demandarla", mientras que otro publicó: "¿Por qué no mencionar al director ejecutivo blanco de la empresa de vaqueros, pero mencionar a Naomi? Simplemente observo que no se ha emitido ningún juicio".

Campbell ha negado previamente haber actuado mal. En una publicación reciente en Instagram Stories, escribió: "Lo dije en 2019 y lo repito ahora: no me ataquen si no he cometido ningún delito. Me solidarizo plenamente con los valientes sobrevivientes".

November 2002



Trump, Maxwell, Melania Knauss and model Naomi Campbell are photographed at the opening of Dolce & Gabbana in New York. pic.twitter.com/ePtMAuxi7s — JMag (@jordiep6780) August 13, 2025

En una declaración anterior citada por el New York Post , dijo: "Lo que ha hecho es indefendible, y cuando lo escuché, me sentí fatal, igual que a todos los demás". Añadió: "Apoyo a las víctimas. Están marcadas de por vida".

El abogado de Campbell, Martin Singer, dijo anteriormente que ella desconocía la conducta criminal de Epstein antes de su arresto en 2019.