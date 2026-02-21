Kim Scott, la ex esposa del rapero Eminem , fue arrestada en Michigan después de que la policía dijera que ella admitió haber bebido margaritas antes de un accidente que dio lugar a acusaciones de conducir bajo los efectos del alcohol y de atropello y fuga.

El incidente ocurrió a principios de esta semana después de que los oficiales respondieran al informe de un vecino sobre una colisión de vehículos.

Según un informe policial, los oficiales fueron llamados después de que un Range Rover blanco supuestamente chocó un automóvil estacionado y luego abandonó la escena.

La vecina declaró a las autoridades que la camioneta fue vista posteriormente estacionada en una casa cercana. Cuando un agente acudió a la residencia, Scott abrió la puerta y confirmó que el vehículo era suyo y que ella lo había conducido antes.

"Sé de qué se trata", supuestamente le dijo Scott al agente, añadiendo que había chocado el vehículo estacionado, pero alegó que "otro coche" causó la colisión. También dijo que tenía la intención de regresar al lugar de los hechos más tarde. Cuando le preguntaron si había estado bebiendo, Scott declaró a la policía que había tomado "dos margaritas en Chili's" esa misma noche.

Según TMZ , el informe indicó que los agentes observaron "ojos vidriosos, habla arrastrada/lenta y comportamiento letárgico", además de un fuerte olor a alcohol. Una prueba de alcoholemia supuestamente arrojó una concentración de alcohol en sangre del 0,079 %.

Eminem's ex-wife, Kim Scott, is facing two charges in Michigan after allegedly crashing her car with her son and his friends inside the vehicle ... TMZ has learned.



Read more: https://t.co/IGGNH9bvf9 pic.twitter.com/lwm4OC6dAe — TMZ (@TMZ) February 18, 2026

Kim Scott enfrenta cargos por delitos menores

La policía indicó que Scott parecía confundida cuando se le preguntó sobre los daños en su garaje después de que, según informes, el vehículo chocara de nuevo al entrar en la entrada. Les dijo a los oficiales que creía que la abolladura ya estaba allí.

Las autoridades arrestaron a Scott bajo sospecha de operar un vehículo bajo la influencia del alcohol y de darse a la fuga.

Durante el registro de la camioneta, los agentes informaron haber encontrado una minibotella vacía de Crown Royal Apple en la puerta del conductor y una lata de cerveza de raíz que parecía contener alcohol. El informe también indicó que pareció quedarse dormida durante el proceso de registro.

Informes separados indican que Scott enfrenta dos cargos por delitos menores: conducir un vehículo en estado de ebriedad y no detenerse o identificarse después de causar daños a la propiedad.

Su abogado dijo que no estaba al tanto de ninguna orden de arresto activa en ese momento, pero señaló que ella se entregaría si se emitiera una, informó Daily Mail .

El presunto accidente ocurrió alrededor de las 8 p.m. mientras Scott conducía con su hijo adolescente y varios de sus amigos.

Tras la primera colisión con un coche aparcado, se informó que condujo hasta su casa, donde el vehículo impactó contra la puerta del garaje. Posteriormente fue trasladada a un hospital por lesiones leves y dada de alta a la mañana siguiente.

Scott y Eminem se casaron dos veces, primero entre 1999 y 2001 y nuevamente brevemente en 2006. Las autoridades dicen que la investigación sobre el incidente sigue en curso.