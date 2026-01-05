Las puertas del "Lugar Más Mágico del Mundo" suelen simbolizar una escapada a la fantasía, pero muchos han empezado a cuestionarlo tras una serie de informes de fallecimientos en Disney World. La noche del viernes 2 de enero de 2026, las luces de neón de Disney Springs se vieron eclipsadas por una fuerte presencia policial tras el descubrimiento de un hombre muerto en un aparcamiento.

Esa es la primera muerte registrada en Walt Disney World Resort en 2026. Sin embargo, es la sexta vez en solo tres meses, lo que convierte al resort en un sitio de cruda realidad y genera conversaciones urgentes sobre la seguridad y la salud mental de los huéspedes cuando visitan el icónico destino turístico.

Muerte reciente en Disney Springs: Posible suicidio

El incidente ocurrió aproximadamente a las 21:00 h cuando agentes de la Oficina del Sheriff del Condado de Orange respondieron a una llamada en el Orange Garage, ubicado en East Buena Vista Drive. Se informó que se encontró un cadáver en Disney Springs, un centro comercial y de restauración del parque de atracciones de Orlando, Florida .

Al llegar, los servicios de emergencia encontraron a un hombre ya fallecido. No se ha divulgado información sobre el estado del cuerpo al momento del hallazgo. Sin embargo, las autoridades sospechan que se trató de un suicidio.

"Este incidente se investiga como un posible suicidio. No tenemos información adicional que publicar y no tendremos más novedades este fin de semana", declaró la oficina del sheriff el sábado, según News6 .

* New Disney World Death * A man was found dead at Disney Springs, the latest in a series of deaths at the Magic Kingdom over the last few months. https://t.co/SzUEqUafYH — Joe Lombardi (@Joe_Lombardi) January 4, 2026

Una serie de muertes desde octubre genera alarma

Este último descubrimiento es el sexto caso de este tipo que sacude el complejo turístico en tres meses, continuando una tendencia preocupante que comenzó el 8 de octubre de 2025. Solo en octubre, se reportaron tres muertes, según The Independent .

La serie de muertes en Disney World comenzó el 8 de octubre de 2025, cuando una mujer de unos 60 años fue encontrada inconsciente en la atracción de la Mansión Encantada. Fue trasladada de inmediato al hospital y posteriormente declarada muerta.

El 14 de octubre, Summer Equitz, de 31 años y superfan de Disney, se suicidó saltando en el resort. Voló a Florida sin avisar a su familia y se lanzó desde un balcón del piso 12, dejando atónitos a los demás huéspedes.

"[Ellos] estaban parados en el balcón afuera junto a las sillas mirando la vista cuando oyeron un ruido fuerte y se giraron para ver a una mujer tendida en el suelo... a unos 10 metros de distancia", decía el informe del incidente de un agente del sheriff del condado de Orange obtenido por The Post .

Una semana después, el 21 de octubre, un hombre de unos 60 años fue encontrado muerto en el Disney's Fort Wilderness Resort & Campground. Según informes, sufrió un episodio médico y fue trasladado a un hospital, pero no sobrevivió. Según la oficina del sheriff, no había indicios de violencia.

Dos días después, el 23 de octubre, Matthew Alec Cohn, de 28 años, también saltó desde el piso 12 del hotel Contemporary Resort de Disney World. Murió a causa de múltiples lesiones traumáticas y se dictaminó que su muerte fue un suicidio.

En noviembre, una huésped de unos 40 años fue declarada muerta mientras aún se encontraba en el complejo, según The Sun.

Además de estos suicidios confirmados, el complejo turístico afrontó otras emergencias médicas y muertes accidentales durante el mismo período. La rápida sucesión de estos eventos ha llevado a algunos expertos en salud mental a hablar del fenómeno del "turismo suicida" en lugares emblemáticos.

Turismo suicida

Ciara Bogdanovic, psicoterapeuta colegiada y fundadora/propietaria de Sagebrush Psychotherapy, opinó sobre la serie de muertes en Disneyland. Según la experta, viajar para suicidarse no es algo excepcional, y estas personas eligen un lugar que les resulta querido.

"El turismo suicida se refiere al fenómeno en el que las personas viajan a un lugar lejano para suicidarse", explicó Bogdanovic a RadarOnline . "Las personas pueden elegir lugares según el simbolismo que representan para su vida, su popularidad, el deseo de estar lejos de sus seres queridos o el deseo de dejar huella".

John Sovec, terapeuta y coach de Pasadena, California, estaba convencido de que algunos elegían Disneylandia porque es "un lugar de nostalgia y consuelo". Así que hicieron una parada en el lugar que muchos consideraban "mágico" en su "última búsqueda de la felicidad".

Mientras continúa la investigación de 2026, la comunidad permanece en estado de shock por este trágico comienzo de año. Disney aún no ha emitido un comunicado oficial sobre posibles cambios en las medidas de seguridad en respuesta a este conjunto específico de incidentes.