El hijo de Farrah Fawcett, Redmond O'Neal, compareció esta semana ante un tribunal de Los Ángeles acusado de intento de asesinato y cargos relacionados, y llamó la atención por los nuevos tatuajes de cuernos de diablo que luce en la frente.

O'Neal, de 41 años, compareció ante el tribunal el martes 10 de marzo en relación con una presunta serie de delitos violentos ocurridos en 2018 en Los Ángeles. Es hijo único de la fallecida actriz Farrah Fawcett, conocida por su papel en Los Ángeles de Charlie, y del actor Ryan O'Neal. Las fotografías publicadas de la audiencia lo muestran con pequeños tatuajes en forma de cuernos cerca de la línea del cabello y otros tatuajes en el rostro.

Según la revista People , los fiscales afirman que O'Neal está acusado de intento de asesinato, agresión con arma mortal y otros cargos relacionados con una serie de ataques no provocados.

Según una denuncia penal revisada por periodistas, presuntamente golpeó a un hombre con una botella de vidrio y apuñaló a otro durante los incidentes de 2018. Las autoridades indicaron que una de las víctimas inicialmente creyó haber recibido un puñetazo antes de que los paramédicos descubrieran una grave puñalada en el costado.

O'Neal también está acusado de robar una tienda 7-Eleven, un hecho que los investigadores describen como parte de una serie de actos violentos aleatorios ocurridos durante una semana en toda la ciudad. La policía y la fiscalía alegan que atacó a varios hombres, dejando al menos a dos con heridas graves. El caso fue remitido a la Fiscalía del Condado de Los Ángeles después de que los detectives vincularan varios incidentes con el mismo sospechoso, según informó Radar Online .

Durante la audiencia del martes, un juez determinó que O'Neal era mentalmente competente para ser juzgado, lo que permitió que el caso penal siguiera adelante. Su abogado se declaró inocente en su nombre. O'Neal, quien compareció esposado, no se dirigió directamente al tribunal.

Según los registros judiciales, si es declarado culpable de los cargos más graves, O'Neal podría enfrentar una larga condena de prisión. Este proceso judicial representa su último problema legal tras años de problemas con el consumo de sustancias y arrestos previos. Aún no se ha anunciado públicamente la fecha del juicio, ya que el caso continúa en la fase de audiencias preliminares, según informa CBS News .