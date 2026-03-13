Las autoridades federales arrestaron a un hombre de Florida acusado de orquestar un plan para robar más de 600.000 dólares en cebollas y patatas de empresas mayoristas de productos agrícolas.

Según un comunicado de la Fiscalía de Estados Unidos para el Distrito Medio de Florida, Jason Canals, de 39 años, fue arrestado el 10 de marzo y acusado de ocho cargos de transporte interestatal de propiedad robada.

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La fiscalía alegó que Canals llevó a cabo múltiples esquemas dirigidos a proveedores mayoristas de productos agrícolas, desviando envíos de verduras y causando importantes pérdidas financieras a las empresas. De ser declarado culpable, podría enfrentar hasta 10 años de prisión federal, según informaron las autoridades.

El supuesto plan funcionó entre 2024 y 2025

Los registros judiciales muestran que la presunta actividad ocurrió entre agosto de 2024 y agosto de 2025. Los investigadores afirman que Canals empleó tácticas engañosas para obtener envíos de papas y cebollas de empresas productoras de productos agrícolas. En un supuesto método descrito en los documentos de acusación, utilizó los nombres y firmas de empresas legítimas para realizar pedidos de productos agrícolas.

Los proveedores, creyendo que los pedidos eran legítimos, enviaron la mercancía. Una vez en tránsito, la fiscalía afirma que Canals los desvió a diferentes lugares sin pagar a las empresas proveedoras. Los envíos incluían cebollas y patatas encargadas a distribuidores mayoristas que creían estar tratando con compradores autorizados.

Documentos falsificados utilizados para ganar confianza

En otra supuesta táctica, la fiscalía afirma que Canals utilizó documentos falsificados para hacer creer a las empresas que los envíos de productos agrícolas ya se habían pagado. Según los documentos judiciales, estos documentos convencieron a los proveedores de que el pago se había completado, lo que permitió que los envíos continuaran.

Los investigadores federales afirman que estas acciones permitieron a los acusados obtener productos sin pago alguno mientras redirigían los envíos a otros destinos. Las autoridades afirman que las estafas resultaron en pérdidas superiores a los 600.000 dólares, incluyendo tanto el valor de los productos como los costos de transporte.

Se presentaron cargos federales

Canals ahora enfrenta ocho cargos por transporte interestatal de bienes robados, un delito federal que implica el traslado de bienes robados a través de las fronteras estatales. Los cargos fueron anunciados por la Fiscalía Federal del Distrito Medio de Florida tras el arresto.

La fiscalía alega que el acusado participó a sabiendas en los esquemas para obtener productos agrícolas mediante medios fraudulentos y redirigir los envíos tras su liberación por parte de los proveedores. El caso se tramitará ante el sistema judicial federal, donde la fiscalía deberá probar las acusaciones más allá de toda duda razonable.

La defensa aún no ha respondido

Se ha designado un defensor público federal para representar a Canals. Sin embargo, según informes, el abogado defensor no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios tras el arresto. Como en todos los casos penales, Canals se presume inocente a menos que se demuestre su culpabilidad ante el tribunal. La fiscalía federal presentará pruebas que respalden los cargos a medida que avance el caso.

Riesgos de fraude en el comercio de productos agrícolas

Si bien el caso penal se centra en las presuntas acciones de un individuo, destaca cómo los esquemas de fraude pueden apuntar a industrias que dependen de envíos rápidos y de la confianza entre proveedores y compradores.

Los distribuidores mayoristas de productos agrícolas suelen enviar productos perecederos rápidamente tras recibir los pedidos. Cuando se realizan pedidos fraudulentos utilizando identidades legítimas de empresas, puede resultar difícil para los proveedores detectar problemas hasta que los envíos ya se han entregado. Las autoridades afirman que el caso demuestra cómo los productos robados pueden circular a través de las cadenas de suministro mediante documentación engañosa y suplantación de identidad empresarial.

Investigación sobre

Las autoridades no han indicado si podría haber otros sospechosos involucrados ni si se persiguió a otras empresas además de las mencionadas en los documentos judiciales. La investigación continúa mientras las autoridades federales continúan revisando las pruebas relacionadas con los presuntos esquemas.

Por ahora, el caso pasará por el sistema judicial federal, donde un juez o jurado determinará si la evidencia respalda los cargos presentados contra Canals.