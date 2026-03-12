El excineasta Harvey Weinstein afirma que un compañero de prisión le dio un fuerte puñetazo en la cara en la cárcel de Rikers Island, Nueva York, dejándolo sangrando profusamente en el suelo. El violador convicto de 73 años describió el ataque en una entrevista con The Hollywood Reporter, su primer ataque grave desde su sentencia, y afirmó que ocurrió mientras esperaba para usar un teléfono.

En declaraciones a The Hollywood Reporter, en lo que se anunció como su primera entrevista importante desde que recibió una larga sentencia de prisión, Harvey Weinstein dijo que ahora pasa sus días en gran parte confinado en su celda en Rikers Island, hablando solo con guardias y enfermeras y separado de otros prisioneros.

"Es demasiado peligroso para mí estar cerca de alguien más. Otros reclusos pueden salir al patio. Pero cada vez que estoy ahí fuera, me siento como si estuviera bajo asedio", dijo.

"Una vez, mientras esperaba para usar el teléfono, le pregunté al tipo que tenía delante si ya había terminado. Se bajó y me dio un puñetazo fuerte en la cara", declaró Weinstein a la revista. "Caí al suelo, sangrando por todas partes. Estaba muy herido. La policía me preguntó quién lo había hecho, pero no pude decirlo. No puedes ser un soplón. Es la ley de la selva".

Weinstein niega su culpabilidad en medio de las acusaciones contra Rikers Island

Weinstein se mantiene firme ante las acusaciones. Insiste en que nunca cometió una agresión sexual, y describe sus acciones como una infidelidad a su esposa. "Lo que hice mal no fue una agresión sexual. Fue engañar a mi esposa. Estaba desesperado por ocultarle ese secreto", declaró.

Weinstein reconoció haber invitado a gente a sus habitaciones de hotel y sugirió que algunos encuentros implicaban comprender lo que se esperaba. "Mucha gente vino a verme (en una habitación de hotel). Pero hubo algunas mujeres que sabían exactamente qué se esperaba. Quizás se sintieron mal después o se arrepintieron", dijo. El violador convicto de 73 años afirmó que algunas de sus acusadoras estaban motivadas principalmente por el lucro.

"Sí, había un desequilibrio de poder. Sé que puedo ser aterrador y difícil", reconoció. "Pero aún falta mucho para que sea una agresión sexual". Prometió inocencia en un próximo nuevo juicio por el cargo de violación restante. "Se demostrará mi inocencia. Eso te lo prometo".

En 2017, importantes investigaciones de The New Yorker y The New York Times detallaron relatos de varias mujeres jóvenes, desatando una ola de acusaciones de más de 80 denunciantes y ayudando a impulsar el movimiento #MeToo en todo el mundo.

La primera condena de Weinstein en Nueva York, dictada en 2020 y que resultó en una sentencia de 23 años, fue posteriormente revocada en apelación. Sin embargo, en junio, un nuevo juicio en el estado lo declaró culpable de dos cargos de agresión sexual. Por otra parte, un tribunal de California lo condenó por violación y, en 2023, le impuso una sentencia de 16 años, que se extendería después de su condena en Nueva York.

Weinstein alega problemas de salud y miedo a morir tras las rejas

Más allá de la batalla legal, Harvey Weinstein aprovechó la entrevista para detallar el deterioro de su salud. El productor, quien ahora usa silla de ruedas, dijo que se había sometido a una operación de corazón mientras estaba en prisión y que le habían diagnosticado cáncer de huesos.

Declaró a la publicación que temía pasar el resto de su vida en prisión. "Me da un miedo terrible", dijo, refiriéndose a la posibilidad de morir en prisión. "Es increíble tener la vida que tuve y las cosas que hice por la sociedad y no tener la indulgencia de tratarme con más amabilidad", dijo.

"Independientemente de lo que piensen que hice mal en mi vida, no me condenaron a muerte. Cumpliré 74 años en marzo. No quiero morir aquí", añadió.