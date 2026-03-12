La policía del estado de Florida ha identificado a un delincuente sexual infantil convicto y fallecido como una nueva persona de interés en la desaparición en 1984 de Christy Luna, de 8 años, y está instando a cualquier persona que lo conociera a que presente información.

Luna desapareció el 27 de mayo de 1984, tras salir de su casa en Greenacres para comprar comida para gatos en una tienda a menos de dos cuadras, según la Oficina del Sheriff del Condado de Palm Beach. A pesar de una exhaustiva búsqueda y décadas de investigación, nadie ha sido acusado en relación con su desaparición.

En una reciente conferencia de prensa, las autoridades dijeron que ahora se están centrando en Warren Gilbert Williams Jr., quien tenía 46 años en ese momento y murió en prisión en 2016, según ABC News.

Los detectives dijeron que una pista anónima recibida el año pasado informó que Williams había estado remodelando una casa cerca de la tienda general el día que Luna desapareció y salió a comprar cigarrillos en la tienda, pero nunca regresó al trabajo.

Los investigadores también descubrieron que Williams, quien vivía en lo que hoy es Lake Worth Beach, instaló una losa de concreto en su patio trasero aproximadamente una semana después de la desaparición de Luna. Con el consentimiento de los actuales propietarios, los investigadores excavaron recientemente el patio, pero informaron que no encontraron ninguna evidencia relacionada con el caso, informó CW34.

Las autoridades enfatizaron que actualmente no existe evidencia física ni testimonial que vincule directamente a Williams con la desaparición de Luna. Sin embargo, mencionaron sus antecedentes penales, que incluyen condenas por agresión sexual a un menor de 12 años y abuso sexual lascivo, así como una pena de prisión posterior en Alabama por abuso sexual infantil.

Los detectives afirmaron que buscan más información sobre las actividades de Williams y sus allegados en torno a la desaparición de Luna. También enfatizaron que no se han descartado las personas de interés previamente mencionadas, ya que la investigación continúa.

Los investigadores instaron a cualquier persona que conociera a Williams o tuviera información sobre la desaparición de Luna a que se pusiera en contacto con la Oficina del Sheriff del Condado de Palm Beach, incluso si han guardado silencio durante décadas. Un investigador afirmó que la prioridad sigue siendo averiguar qué le ocurrió a Luna, sin cuestionar por qué los testigos pudieron haber esperado para presentarse, según WBAL.