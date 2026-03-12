La esposa del dueño de Amazon Jeff Bezos, Lauren Sánchez Bezos, enfrenta una demanda que afirma que copió la idea de un libro infantil de una ex amiga.

La denuncia legal también incluye un sorprendente detalle personal: afirma que Sánchez alguna vez tuvo el apodo de "Mónica" después de expresar interés en el expresidente estadounidense Bill Clinton.

La demanda fue presentada en un tribunal federal en California por la instructora de yoga Alanna Zabel, quien dice que trabajó en privado con Sánchez entre 2007 y 2010.

Zabel acusa a la personalidad de los medios y piloto de helicóptero de tomar ideas clave de su propio libro infantil y utilizarlas en el proyecto posterior de Sánchez.

Según la denuncia, el apodo "Mónica" surgió de conversaciones entre las dos mujeres después de que Sánchez conoció a Clinton en 2009.

Zabel dijo que el nombre hacía referencia a Monica Lewinsky, la ex pasante de la Casa Blanca vinculada a Clinton durante un escándalo político ampliamente difundido en la década de 1990.

"En las comunicaciones con Sánchez, Zabel a veces usaba el nombre 'Mónica' para referirse a Sánchez", afirma la demanda.

Según Page Six , Zabel también afirmó que Sánchez quedó cautivado por el expresidente después de conocerlo.

"Dijo que [Clinton] era tan sexy y cautivador", declaró Zabel a un medio de comunicación. "Tenía muchas ganas de conocerlo y conseguir una entrevista... No paraba de hablar de Bill Clinton".

En 2010, Sánchez entrevistó a Clinton para el programa de noticias de entretenimiento Extra. En ese momento, algunos espectadores notaron lo que describieron como intercambios juguetones o coquetos durante la transmisión.

Lauren Sánchez Bezos’ pal called her Monica because she had the hots for Bill Clinton: lawsuit “In communications with Sanchez, Zabel sometimes used the name ‘Monica’ to refer to Sanchez,” according to the lawsuit. https://t.co/1GApzhInjh pic.twitter.com/BPxZy1xBhx — NahBabyNah (@NahBabyNahNah) March 9, 2026

Lauren Sánchez niega las acusaciones de copia de libros

Sin embargo, la demanda se centra principalmente en las afirmaciones de que el libro infantil de Sánchez de 2024, The Fly Who Flew to Space, copia elementos de la historia del trabajo anterior de Zabel, Dharma Kitty Goes to Mars, que se publicó un año antes.

Zabel afirma que años antes de que se publicaran los libros, las dos mujeres discutieron la posibilidad de crear juntas una historia infantil.

Según se dice, la idea surgió de un vuelo en helicóptero que Sánchez describió una vez, donde una mosca permaneció pegada al parabrisas durante todo el viaje.

Como Zabel ya había escrito varios libros para niños, la pareja habló de convertir el momento en una historia.

Zabel dijo que ha sido doloroso ver cómo se desarrolla la situación.

"Es paralizante ver a una ex clienta con una venganza contra ti que se casa con el hombre más rico del mundo, luego toma la pasión de tu corazón y pretende que es de ella", dijo, haciendo referencia al matrimonio de Sánchez en 2025 con Jeff Bezos, informó DNYUZ .

La demanda también afirma que la amistad terminó abruptamente en 2009 tras un desacuerdo en la celebración del 40 cumpleaños de Sánchez. Zabel afirma que el contacto entre ellos cesó poco después.

Zabel reclama una indemnización no especificada por presunta infracción de derechos de autor. La demanda incluye a Sánchez, la editorial The Collective Book Studio y la distribuidora Simon & Schuster como demandados.

Los abogados de Sánchez han respondido con firmeza. En los documentos presentados ante el tribunal, argumentaron que la demanda es "frívola" y que los libros solo son similares porque son cuentos infantiles que involucran un viaje espacial inesperado.