Channing Tatum recibió el 2026 besando a su novia en las olas de Costa Rica, e Internet tuvo mucho que decir al respecto.

El actor de Magic Mike, de 45 años, y la modelo australiana Inka Williams, de 26, fueron fotografiados el 3 de enero compartiendo un apasionado beso en la playa, a punto de cumplir su primer aniversario. Las imágenes los muestran chapoteando en el agua, recreando el famoso ascenso de Dirty Dancing.

Tatum llevaba pantalones cortos oscuros y una gorra negra, mientras que Williams se puso un bikini negro mientras paseaban por la costa, abrazándose fuertemente en una exhibición que confirmó que su relación sigue muy viva de cara a 2026.

Para algunos fans, las fotos capturaron a una pareja claramente enamorada. Para otros, la diferencia de edad de 19 años entre un actor mundialmente famoso y una mujer de veintitantos años planteó preguntas familiares sobre el poder, el timing y lo que las relaciones entre famosos revelan sobre los patrones de citas en Hollywood .

Channing Tatum, 45, and his girlfriend, Australian model Inka Williams, 26, rang in 2026 with a PDA filled beach date in Costa Rica. 😏🌊 📸: BACKGRID pic.twitter.com/aXXgmWSEQB — Page Six (@PageSix) January 5, 2026

Lo que hace que este momento sea significativo es que coincide con el momento en que la pareja se acerca a su primer aniversario, tras haber sido vinculados por primera vez en febrero de 2025 en una fiesta previa a los Oscar antes de hacerse oficiales en Instagram en abril de 2025. Desde entonces, han hecho varias apariciones públicas juntos, incluido un debut en la alfombra roja en septiembre de 2025 y una proyección de Roofman en Londres en octubre.

¿Quién es Inka Williams? La modelo criada en Bali con su propio imperio de la moda.

Williams no es ajena a los focos de atención, incluso si salir con un actor de primera línea la ha empujado a una escala diferente de atención.

Nacida en Melbourne en 1999, de madre francesa y padre australiano, creció en las playas de Bali y comenzó a modelar con tan solo 6 meses. En su adolescencia, firmó con IMG Models , uniéndose a una lista que incluía a Hailey Bieber y las hermanas Hadid. Vogue la apodó en una ocasión "la Gigi Hadid de Bali".

Su currículum incluye campañas para Saint Laurent, Tag Heuer, H&M y Swarovski, con apariciones en Elle Australia y Harper's Bazaar Singapur.

En 2019, fundó su propia marca de moda, She Is I, inspirada en los diseños de su madre de los años 90. La marca de trajes de baño sostenibles dona el 20% de sus ganancias a organizaciones benéficas y utiliza plásticos oceánicos reciclados, transformados en licra de lujo.

"Crecer en Bali me ha convertido en una persona muy compasiva", dijo Williams a By Charlotte en 2024. "Me siento muy conectada con la cultura y la energía de esta isla".

El debate sobre la diferencia de edad: Por qué la diferencia de 19 años entre Inka Williams y Channing Tatum genera furia

La diferencia de edad de 19 años entre Tatum y Williams ha reavivado una conversación que ha estado en ebullición en línea desde que se hizo pública su relación. Ella tiene 26 años; él, 45, y las comunidades en línea no han tardado en destacar lo que consideran un preocupante desequilibrio de poder, arraigado en la experiencia vital y la fama.

En r/popculturechat de Reddit, los usuarios expresaron su escepticismo con humor mordaz. Un comentarista bromeó: "¡Rayos, cómo los famosos pasan página es una locura! Se comprometió hace 37 segundos". Otro comentó con sarcasmo: "Seguro que tienen MUCHO en común", mientras que un tercero, con un lenguaje directo, afirmó: "Tenía 19 años cuando ella nació. ¡Uf, uf, uf!".

Lo que hace que esta pareja en particular merezca la pena analizar es el contexto en el que surgió. Tatum se separó de Zoë Kravitz en octubre de 2024 tras tres años juntos, y no formalizó su divorcio de Jenna Dewan hasta septiembre de 2024.

Para algunos, pasar de una relación de tres años con una actriz consolidada a salir con alguien de veintitantos años fue desconcertante. Otros fueron más comprensivos, señalando que Williams no es precisamente una desconocida: es una modelo australiana criada en Bali, firmó con la prestigiosa agencia IMG y fundó su propia marca de moda, She Is I , en 2019.

Aun así, las matemáticas de su relación no han acallado a los críticos. Cuando uno de ellos es un actor mundialmente reconocido con décadas de experiencia en la industria, y la otra es una joven que construye su carrera, la dinámica de poder inherente se vuelve más difícil de ignorar. Las fotos costarricenses simplemente refrescaron la conversación con nuevas imágenes.

De las proyecciones en Londres al romance: la cronología de Channing Tatum para 2026 y lo que viene después

Con el estreno de Josephine en Sundance el 23 de enero y su próximo papel como Gambit en Avengers: Doomsday (en diciembre de 2026), la agenda profesional de Tatum está a tope. Kravitz, por su parte, declaró a ELLE que su ruptura no ha cambiado su opinión sobre la película que hicieron juntos, afirmando que todavía lo aprecia y que está agradecida por su trayectoria.

La pregunta ahora es si la relación de Tatum y Williams resistirá otro año bajo los focos. Los primeros indicios sugieren que están decididos a que funcione, pero las parejas más seguidas de Hollywood se han separado por menos.