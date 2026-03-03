Un informe que cuestionó la validez de las repetidas victorias del rapero Drake en las apuestas en la plataforma de casino en línea Stake lo ha vuelto a poner en el punto de mira. La controversia ha generado especulación en línea e intensificado una batalla legal en curso relacionada con las promociones de transmisiones en vivo de apuestas.

Una nueva investigación de Bloomberg Businessweek examinó el historial de juego de Drake y afirmó que gana a tasas significativamente más altas que el usuario promedio.

El medio informó que Drake está siendo criticado por supuestamente ganar partidas de Stake cuatro veces más que el jugador promedio. La investigación analizó 1500 horas de transmisiones en vivo de 25 jugadores diferentes y descubrió que Drake "ganó grandes premios con el doble de frecuencia que el siguiente apostador más afortunado".

El informe también señaló que la alta tasa de victorias de Drake parece ser más pronunciada en los juegos operados por la empresa matriz de Stake, Easygo Entertainment. Sin embargo, la investigación reveló que su tasa de éxito se desploma a los promedios habituales al jugar a juegos de terceros.

Los hallazgos llegan mientras Stake, Drake y el streamer Adin Ross enfrentan una demanda colectiva relacionada con sus transmisiones en vivo de apuestas. La demanda alega que sus transmisiones tergiversan los riesgos asociados a las apuestas en la plataforma.

Según los documentos judiciales citados en el informe, la denuncia acusa a Drake y Ross de "exagerar" un producto "altamente adictivo" que "amenaza el bienestar de los residentes de Missouri, especialmente de sus jóvenes". Ambos han negado cualquier irregularidad, según HotNewHipHop .

Stake refutó las conclusiones de la investigación. En una declaración a Bloomberg Businessweek, la compañía calificó los hallazgos como "categóricamente incorrectos", argumentando que comparar las tasas de victorias entre diferentes juegos "ignora el funcionamiento de las matemáticas en los juegos".

El cofundador de Stake, Ed Craven, abordó previamente las especulaciones sobre las ventajas de los influencers en una publicación de blog de 2022 a través de Medium . En aquel momento, escribió: "Puedo asegurarles a todos que, a pesar de ciertas ideas generalizadas sobre la manipulación de las probabilidades a favor de algunas personas o la falsedad del dinero, no tenemos control directo sobre las probabilidades de ninguno de nuestros juegos, ya que estas están controladas por un tercero".

Añadió: "Las probabilidades son las mismas para todos los jugadores, independientemente de su estatus de patrocinio, y el dinero que gastan los promotores es muy real. Probabilidades reales, dinero real, jugadores reales: creo que estas deberían ser la norma en la industria del marketing de influencers".

Drake ha promocionado a Stake desde que, según se informa, firmó un acuerdo de patrocinio de 100 millones de dólares en 2022. El escándalo de las apuestas continúa alimentando el debate sobre la transparencia de las apuestas en línea, los patrocinios de celebridades y la responsabilidad de los influencers.