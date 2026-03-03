El rapero y magnate musical Sean "P. Diddy" Combs será liberado antes de lo que se pensaba, tras recibir inicialmente una condena de 50 meses en relación con su sonado juicio por tráfico sexual. La nueva fecha acorta su encarcelamiento en una prisión federal de Estados Unidos en aproximadamente seis semanas.

Según Mirror, Combs ahora será liberado de FCI Fort Dix el 25 de abril de 2028, en lugar del 4 de junio de 2028. El ajuste sigue a su participación en un Programa Residencial de Abuso de Drogas, comúnmente conocido como RDAP, que comenzó en noviembre de 2025.

La publicación informó que la Oficina Federal de Prisiones confirmó la fecha anterior. La sentencia de 50 meses se derivó de un veredicto mixto en el que Combs fue declarado culpable de un cargo federal, pero absuelto de otros.

Tras ser aceptado en el programa de rehabilitación, su representante emitió un comunicado sobre su progreso. El comunicado decía: "El Sr. Combs participa activamente en el Programa Residencial para el Abuso de Drogas (RDAP) y se ha tomado en serio su proceso de rehabilitación desde el principio. Está plenamente comprometido con su trabajo, enfocado en su crecimiento y con un cambio positivo", según Page Six.

El portavoz detalló sus actividades diarias dentro de las instalaciones. Añadió: "Trabaja en la biblioteca de la capilla, donde describe el ambiente como cálido, respetuoso y gratificante".

Combs, de 56 años, fue sentenciado el 3 de octubre de 2025 a cuatro años y dos meses de prisión. La fiscalía había solicitado una pena superior a 11 años. Se le computaron los 14 meses que ya había cumplido antes de la sentencia.

El caso involucró cinco cargos en tres acusaciones federales, incluyendo tráfico sexual, conspiración para cometer crimen organizado y transporte para ejercer la prostitución. En el veredicto final, Combs fue declarado inocente del cargo RICO y de ambos cargos de tráfico sexual, pero culpable de transporte para ejercer la prostitución. Se declaró inocente de todos los cargos y ha negado cualquier irregularidad en asuntos penales y civiles relacionados.

En diciembre, sus abogados presentaron una apelación solicitando la liberación inmediata, la revocación de la condena o una reducción de la pena. Incluso con la liberación anticipada, se espera que Combs cumpla cinco años de libertad supervisada, incluyendo pruebas de drogas y tratamiento de salud mental.

Combs se encuentra actualmente recluido en el Centro de Detención Federal de Fort Dix, Nueva Jersey, adonde fue transferido tras haber estado recluido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn. Su equipo legal solicitó el traslado para abordar problemas de abuso de sustancias y facilitar las visitas familiares.