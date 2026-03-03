El artista estadounidense Justin Timberlake está librando una batalla legal de alto riesgo para detener la publicación de las imágenes de la cámara corporal de la policía de su arresto por conducir ebrio en 2024, advirtiendo que hacer público el video causaría un "daño severo e irreparable" a su reputación y su carrera.

El cantante y actor de 45 años presentó una petición ante la Corte Suprema del Condado de Suffolk el 2 de marzo de 2026 solicitando una orden para bloquear o restringir severamente el acceso público a la grabación, captada durante su arresto en junio de 2024 en Sag Harbor, Nueva York. El equipo legal de Timberlake argumenta que la grabación expondría momentos profundamente personales y privados que carecen de interés público legítimo y podrían exponerlo a burlas y acoso.

El desafío legal llega casi dos años después del propio incidente, lo que pone de relieve hasta qué punto las consecuencias de una sola noche pueden seguir opacando a una figura pública mucho después de que los titulares desaparezcan.

Petición legal cita daños a la privacidad y profesionales

En documentos judiciales presentados a finales de febrero y presentados el 2 de marzo de 2026, los abogados de Timberlake, entre ellos Edward Burke Jr. y Michael J. Del Piano, instaron al juez a dictar una suspensión de emergencia que impidiera la divulgación de las grabaciones de la cámara corporal, amparándose en la Ley de Libertad de Información de Nueva York (FOIL). Argumentan que las grabaciones, que supuestamente abarcan varias horas, contienen "detalles íntimos, muy personales y sensibles" sobre Timberlake que no guardan relación con la transparencia gubernamental ni el interés público.

La demanda enfatiza que la divulgación del contenido del video no informaría al público sobre las operaciones gubernamentales, sino que serviría principalmente para invadir la privacidad de la estrella y causar una "vergüenza injustificada". El equipo de Timberlake solicita una prohibición total de la divulgación o, alternativamente, acceso anticipado para revisar y proponer redacciones antes de cualquier posible publicación.

La petición afirma que hacer públicas las imágenes permitiría a los espectadores ver detalles del interior de su vehículo, interacciones con los agentes y otros momentos no relevantes para la interpretación del tribunal del arresto. La presentación indica que la divulgación podría exponer información privada sobre Timberlake y su familia.

Un juez aún no ha decidido sobre la solicitud y las conversaciones iniciales entre los abogados de ambas partes están en curso.

BREAKING: Drunk driver Justin Timberlake has filed emergency court documents to block the release of 8 hours of body camera footage during his DUI arrest. This is going to ruin the tour! pic.twitter.com/XRTb5HF3OJ — Britney Stan 🌹 (@BritneyTheStan) March 3, 2026

Antecedentes: El acuerdo de arresto y culpabilidad de 2024

La controversia surgió el 18 de junio de 2024, cuando la policía detuvo a Timberlake en Sag Harbor tras, supuestamente, no respetar una señal de stop y salirse de su carril mientras conducía un BMW. Los agentes determinaron que presentaba signos de alcoholismo, como ojos inyectados en sangre y vidriosos, según consta en los registros judiciales.

Timberlake dijo a la policía que había tomado "un martini" y que estaba siguiendo a unos amigos cuando lo detuvieron y se negó a hacerse una prueba química en el lugar.

En septiembre de 2024, aceptó un acuerdo con la fiscalía que redujo el cargo original de conducir bajo los efectos del alcohol (DWI, por sus siglas en inglés) al delito menor de conducir con la capacidad alterada, una infracción no penal según la ley de Nueva York. Como parte del acuerdo, se le impuso una multa de £375 ($500) y un recargo de £200 ($260), se le ordenó realizar 25 horas de servicio comunitario y se le suspendió la licencia de conducir por 90 días. También se le ordenó dar un mensaje de seguridad pública sobre los peligros de conducir bajo los efectos del alcohol.

En esa comparecencia ante el tribunal, Timberlake reconoció el incidente como un error e instó a otros a tomar decisiones más seguras. Dijo: "Aunque solo hayas bebido una copa, no te pongas al volante... Es un error que cometí, pero espero que quien esté observando y escuchando ahora mismo pueda aprender de él. Sé que yo sí lo he hecho".

Esa declaración, hecha en septiembre de 2024, sigue circulando ampliamente en los medios de comunicación y en el debate en línea. Si bien el video oficial de ese momento ya se ha publicado en varios medios, las imágenes más detalladas del arresto siguen siendo el núcleo de esta nueva batalla legal.

Ley de libertad de información y debate sobre el acceso público

En Nueva York, las grabaciones de las cámaras corporales de la policía generalmente están sujetas a divulgación bajo la Ley de Libertad de Información (FOIL) una vez presentada la solicitud, sujetas a censura por motivos de privacidad y seguridad. Sin embargo, los tribunales pueden sopesar los intereses de privacidad del solicitante frente al interés público para decidir si las grabaciones deben publicarse.

Los abogados de Timberlake argumentan que las imágenes carecen de valor para informar al público sobre la conducta policial o las operaciones gubernamentales, ya que el incidente ya se ha juzgado y resuelto mediante su declaración de culpabilidad. En cambio, afirman que su divulgación serviría principalmente para avergonzarlo y agravar el daño a su reputación.

Los abogados de la parte contraria, incluyendo representantes de la Villa de Sag Harbor y su departamento de policía, han indicado su disposición a discutir posibles términos y censuras. Un representante de la autoridad local afirmó que están intentando ser lo más transparentes posible con estas grabaciones, señalando que la ley estatal suele favorecer la divulgación de registros públicos si no existen razones de peso para no hacerlo.

Reacción de la industria y del público

La campaña legal ya ha generado debate sobre la privacidad de las celebridades, la rendición de cuentas pública y el derecho del público a acceder a los registros oficiales. Algunos observadores consideran la medida un intento de controlar la narrativa y mitigar las consecuencias antes de las actividades profesionales de Timberlake, incluyendo giras y lanzamientos musicales. Otros argumentan que, una vez que un asunto se hace público, debe permanecer accesible para garantizar la transparencia en la aplicación de la ley y la rendición de cuentas equitativa.

Para Timberlake, una figura cuya carrera abarca décadas y abarca la música, el cine y la televisión, la posible publicación de imágenes sin filtro de un momento vulnerable conlleva implicaciones que van mucho más allá de su caso legal. Sus abogados sostienen que salvaguardar su privacidad es esencial para proteger su trabajo continuo y su dignidad personal.

A medida que este raro enfrentamiento legal se desarrolla en un tribunal del estado de Nueva York, las repercusiones podrían extenderse a debates más amplios sobre la privacidad de las celebridades, los registros públicos y cómo las leyes de transparencia modernas se cruzan con la reputación individual.