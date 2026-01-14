Una publicación en línea que cuestiona la edad actual de la cantante y actriz YoonA e Irene de Red Velvet ha generado un intenso debate entre los fans, destacando el tiempo que las dos estrellas de SM Entertainment llevan en el ojo público. La publicación, compartida en un popular foro de la comunidad coreana, incitó a los fans a reflexionar sobre el paso del tiempo y la perdurable popularidad de la veterana celebridad.

La discusión se originó a partir de una publicación titulada "SI IRENE AHORA TIENE 35, ¿YOONA AHORA TIENE 36?" que circuló en Panchoa el 5 de enero de 2026.

La publicación sorprendió al descubrir que dos celebridades, que comenzaron sus carreras en generaciones diferentes del K-pop, ahora tienen treinta y tantos. El breve texto que acompañaba la publicación resumía la sensación de muchos lectores: "¡Qué locura!".

A medida que el tema cobraba más relevancia, la gente empezó a dejar comentarios que incluían tanto correcciones de hechos como respuestas emotivas. Un comentarista comentó cómo ambos artistas encajan en el panorama general de SM Entertainment.

El comentarista comenzó hablando sobre cómo a menudo se piensa en los ídolos de dos maneras muy diferentes, y luego escribió: "Pero ambas serán bellezas por siempre... La belleza fría y cálida representativas de SM".

Otros fans intervinieron para aclarar las edades de los artistas, señalando la importancia de los cumpleaños en las conversaciones coreanas sobre la edad. Un comentarista escribió: "¿Irene tiene 36, YoonA tiene 36?" en respuesta a la corrección. Pero sus cumpleaños aún no han llegado, así que YoonA ya tiene 35 e Irene 34. La aclaración demostró la facilidad con la que se pueden confundir los cálculos de edad, sobre todo al combinar los sistemas coreano e internacional.

La nostalgia surgió como un tema importante de conversación. Un usuario simplemente dijo: "El tiempo vuela ㅠㅠ", al pensar en lo rápido que ha pasado desde que ambas ídolos aparecieron. Los fans de Girls' Generation desde 2007 y de Red Velvet desde 2014 compartieron esa opinión.

La gente también elogió la duradera fama de YoonA a lo largo del hilo. Un comentarista escribió: "Como era de esperar de la diosa YoonA", en un comentario breve pero contundente. Este es un apodo que los fans le han puesto desde hace mucho tiempo a la cantante y actriz.

Pann Nate luego organizó la conversación, que también abordó cuándo debutarían nuevos artistas en SM Entertainment. Un comentarista señaló que Seohyun e Irene tienen la misma edad, pero debutaron con siete años de diferencia. Sin embargo, por alguna razón, Irene parece más joven.