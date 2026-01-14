La luna se volverá roja muy pronto, y las redes sociales están enloquecidas. El martes 3 de marzo de 2026, personas de todo el mundo disfrutarán de uno de los eventos espaciales más increíbles de la naturaleza: un eclipse lunar total que transformará la luna llena en un orbe rojo cobrizo intenso.

Este enorme cambio de color, conocido comúnmente como "luna de sangre", ocurre cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, proyectando su mayor sombra sobre la superficie lunar. A diferencia de los eclipses solares, que requieren gafas protectoras para observarlos con seguridad, un eclipse lunar es accesible para cualquier persona con un cielo nocturno despejado y una buena vista de la Luna.

Pero este eclipse en particular ya ha recibido millones de visitas en redes sociales debido a los rumores en línea de que bañará la Luna de un tono rojizo durante 82 minutos y será visible para casi seis mil millones de personas. Si bien algunos detalles, como la duración exacta de la fase rojo sangre, varían ligeramente entre las fuentes, los astrónomos coinciden en que este evento será una de las oportunidades de observación del cielo más imperdibles de 2026.

La ciencia detrás de la superluna de sangre

La ciencia que sustenta esto es absolutamente fascinante. Un eclipse lunar total ocurre cuando la umbra de la Tierra, la parte más oscura de su sombra, envuelve completamente a la Luna. En marzo de 2026, la "Luna de Gusano" llena pasará por esta sombra umbral , impidiendo que la luz solar directa llegue a la superficie lunar, dando inicio al eclipse.

Ahora bien, a medida que la luz solar atraviesa los bordes de la atmósfera terrestre, las longitudes de onda azules más cortas se dispersan, mientras que las longitudes de onda rojas más largas se curvan y se refractan en la sombra. Estas longitudes de onda rojas tiñen la Luna de tonos que van del rojo ladrillo al naranja cobrizo, razón por la cual muchas culturas se refieren a este fenómeno como luna de sangre. Este efecto es similar a los tonos rojos que se observan al amanecer y al atardecer, solo que a una escala mucho mayor.

Además, los astrónomos miden los eclipses en varias fases. Primero, está el eclipse penumbral , cuando la Luna entra en la parte exterior de la sombra de la Tierra y se oscurece ligeramente. A continuación, viene el eclipse parcial, cuando la Luna comienza a entrar en la umbra completa. Finalmente, durante la totalidad, la Luna brilla roja al encontrarse completamente dentro de la sombra de la Tierra. Para el evento de marzo de 2026, se calcula que la totalidad durará alrededor de 58 minutos y 19 segundos, según los datos astronómicos más precisos, aunque algunos informes sugieren que la fase rojiza podría extenderse hasta aproximadamente 82 minutos, dependiendo de las condiciones atmosféricas.

Además, este eclipse forma parte de un ciclo bien estudiado conocido como serie de Saros, una secuencia de eclipses similares que se repiten aproximadamente cada 18 años. El eclipse de 2026 pertenece a la serie de Saros 133 y representa el vigésimo séptimo de dicha serie. Debido a que la órbita de la Luna alrededor de la Tierra es ligeramente elíptica, su tamaño aparente puede variar de un eclipse a otro. En este caso, la Luna no se encuentra en su punto más cercano a la Tierra, por lo que no parece mucho más grande en el cielo, pero la alineación es lo suficientemente exacta como para crear un eclipse completo.

Cuándo, dónde y cómo ver la Luna de Sangre

Tenemos buenas noticias para todos. El eclipse lunar total del 3 de marzo de 2026 durará varias horas y será visible desde gran parte del planeta. Dado que la cara nocturna de la Tierra debe estar orientada hacia la Luna para que el evento sea visible, regiones como Asia Oriental, Australia, Nueva Zelanda, el Pacífico y partes de América del Norte y del Sur verán al menos partes del eclipse cuando el clima lo permita. En Europa, África y Oriente Medio, se podrá observar el eclipse, dependiendo de la hora local y la posición de la Luna en el cielo.

Además, según las predicciones detalladas del eclipse, la fase penumbral comenzará alrededor de las 08:44 UTC del 3 de marzo. La Luna entrará en la fase de eclipse parcial poco después de las 09:50 UTC, y se espera la totalidad desde las 11:04 UTC hasta aproximadamente las 12:02 UTC, cuando la Luna quedará completamente inmersa en la sombra de la Tierra. Esto se traduce en horarios de observación locales que varían considerablemente según la ubicación. En Asia Oriental y Australia, por ejemplo, el eclipse será visible a última hora de la tarde del 3 de marzo, mientras que en Norteamérica ocurrirá a primera hora de la mañana del mismo día.

Así que, para quienes quieran verlo, la buena noticia es que no se necesita equipo especial para disfrutar de las vistas a simple vista. Basta con un cielo despejado, una zona urbana con poca luz y una vista despejada de la salida o puesta de la Luna en su zona. Sin embargo, si tiene unos buenos binoculares o un telescopio básico, mejorarán la visión de la superficie lunar a medida que se oscurece y luego recupera lentamente la luz.