Es raro que Pikachu cambie. Durante casi tres décadas, el ratón eléctrico ha servido como símbolo visual de Pokémon, reconocible al instante en juegos, películas y productos.

Por eso, una nueva filtración que sugiere un Pikachu rediseñado para los rumoreados juegos de la Generación 10 ha generado un intenso debate entre los fans. De ser cierto, el nuevo aspecto marcaría la actualización más notable de la mascota en años, coincidiendo con el 30.º aniversario de Pokémon en 2026.

Si bien las filtraciones siempre deben tratarse con cautela, las imágenes que circulan en línea sugieren que Pikachu pronto podría lucir más suave, redondo y emotivo que nunca. Para una franquicia que rara vez altera su ícono más sagrado, incluso los ajustes más sutiles tienen un enorme peso simbólico.

Un Pikachu más gordito y expresivo

Según informes recientes, el rediseño está vinculado a los títulos Gen 10 aún no anunciados, que se cree que se llamarán Pokémon Wind y Wave.

Se dice que estos juegos se desarrollan en un archipiélago inspirado en el sudeste asiático, con la exploración y el movimiento entre islas como elementos centrales. Dentro de esta transformación más amplia, la apariencia de Pikachu también parece estar evolucionando, lo que refleja un renovado enfoque en la expresión, la personalidad y la experimentación mecánica.

El supuesto rediseño surgió a través de una imagen filtrada compartida en X por la cuenta Light_88. La publicación compara un nuevo modelo de Pikachu con la versión vista en Pokémon Legends ZA, destacando cambios notables.

El Pikachu filtrado parece más regordete, con mejillas más llenas y un rango facial más exagerado, acercándose más a la estética del anime temprano que a los modelos de juegos modernos más delgados.

Model comparison of Pikachu in Pokémon Legends Z-A and Pokémon Winds and Waves.

Which one do you prefer? pic.twitter.com/aHPXKCQ4zq — Light (@Light_88_) January 5, 2026

Según quien filtró la información, la imagen proviene de una versión de desarrollo anterior, lo que significa que el diseño final aún podría cambiar antes del lanzamiento. Esta advertencia no ha ayudado a disipar las especulaciones. Muchos fans ven el rediseño como un guiño deliberado a la nostalgia, que reconecta a Pikachu con sus proporciones redondeadas originales de finales de los 90.

También existe incertidumbre sobre si este modelo representa la apariencia estándar de Pikachu o una forma especial vinculada a una nueva mecánica. En cualquier caso, sería la primera actualización visual significativa de la mascota en años, lo que indica que incluso las decisiones de diseño más seguras de Pokémon no son inmunes a las revisiones.

Mecánica de la generación 10 y transformaciones similares a globos

Junto con el rediseño, una filtración anterior del mismo usuario en X sugiere cómo la nueva apariencia de Pikachu podría integrarse con los sistemas de batalla de la Generación 10. Una breve animación supuestamente muestra el cuerpo de Pikachu inflándose mientras la energía lo recorre, creando una transformación similar a la de un globo.

El aspecto visual es inusual, incluso para los estándares de Pokémon , y ha generado debate sobre si representa una nueva forma, un potenciador temporal o un truco específico de batalla.

⚠️GEN10 GAIA potential gimmick explanation and lore⚠️



The Majin:



A group of extradimensional beings led by a mysterious figure. According to regional folklore, these “gods” are capable of possessing both people and Pokémon alike. It is said that the Majin raised the islands… pic.twitter.com/nRDsjMA7cw — Light (@Light_88_) December 27, 2025

Las filtraciones sugieren que la mecánica principal de la Generación 10 gira en torno a las bendiciones de entidades divinas conocidas como Majins. En este sistema, los Pokémon que poseen objetos específicos reciben estadísticas mejoradas, lo que evoca elementos de la Megaevolución y la Terastallización.

Una descripción filtrada afirma que estos son "Pokémon excepcionalmente poderosos que son poseídos por el Majin", con efectos de aura y sutiles cambios de color.

Si Pikachu es central para demostrar esta mecánica, su rediseño puede haber sido impulsado por necesidades de animación más que solo por la estética, lo que permite transformaciones más expresivas durante la batalla.

La generación 10 se perfila para ser algo especial

Se rumorea que los próximos juegos importantes, titulados Pokémon Wind y Wave, estarán ambientados en el sudeste asiático y los jugadores explorarán varias islas, en lugar de una sola región.

La posible función de Majin insinúa temas arraigados en la ambientación y los jugadores están entusiasmados por ver el producto final. Lo más probable es que sea una exclusiva de Switch 2 para aprovechar al máximo el potencial de la consola.