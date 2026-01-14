Una aplicación móvil con una premisa desoladora ha captado la atención de la juventud china, desatando un debate nacional sobre el aislamiento, la mortalidad y la condición actual de vivir solo. Lanzada inicialmente con poca fanfarria en mayo del año pasado, la aplicación, cuyo título es directo "¿Estás muerto?", ha alcanzado recientemente una popularidad explosiva, convirtiéndose en la aplicación de pago más descargada del país.

El concepto es tan simple como morboso. Los usuarios deben registrarse en la interfaz haciendo clic en un botón grande cada dos días, lo que funciona como un "pulso digital" que confirma que siguen vivos.

Si el usuario no hace clic en el botón dentro del tiempo asignado, la aplicación envía automáticamente un mensaje de socorro a un contacto de emergencia designado, alertándolo de que el usuario puede estar en problemas.

Un compañero para los solitarios

El meteórico ascenso de la aplicación parece estar impulsado por un importante cambio demográfico. Según el medio de comunicación estatal chino Global Times, las investigaciones sugieren que para 2030 podría haber hasta 200 millones de hogares unipersonales en el país.

Moonscape Technologies, la empresa detrás del software, posiciona la herramienta como un "compañero de seguridad para la empresa", apuntando explícitamente a trabajadores de oficina solitarios, estudiantes que viven lejos de casa y aquellos que eligen un estilo de vida solitario.

Los usuarios de redes sociales en China han expresado la necesidad de esta herramienta. Según la BBC, un usuario señaló que las personas introvertidas, desempleadas y con depresión son particularmente vulnerables.

"Existe el temor de que las personas que viven solas mueran sin ser detectadas, sin nadie a quien pedir ayuda", escribió otro usuario. "A veces me pregunto: si muriera solo, ¿quién recogería mi cuerpo?".

Esta ansiedad la comparte Wilson Hou, un hombre de 38 años que trabaja en Pekín, a unos 100 km de su esposa e hijo. Hou, quien suele dormir en el lugar de trabajo por proyectos, descargó la aplicación inmediatamente después de su lanzamiento.

"Me preocupa que si me pasara algo, podría morir solo en el piso que alquilo y nadie se enteraría", explicó. Desde entonces, ha puesto a su madre como contacto de emergencia.

Demumu is #2 in the Hong Kong paid app section of Apple's App Store. https://t.co/lQQV63Jk4B pic.twitter.com/NAjZ5ZAIO5 — Aaron Busch (@tripperhead) January 12, 2026

Update: An app built for only $150 is beating #TikTok in the U.S. charts.



It’s called Demumu (“dead yet?”）. Built by 3 Chinese devs in a month.

Its morbid name went viral. People begged to rename it to “Still Alive?”.



How it works: Daily check-in for people living… pic.twitter.com/LYsHZPfCCI — Tech Tech China (@techtechchina) January 12, 2026

Controversia y superstición cultural

A pesar de su utilidad, la aplicación ha recibido críticas por su nombre. En chino, el título "Si-le-ma" es un juego de palabras siniestro que imita el nombre de una popular aplicación de entrega de comida a domicilio, "E-le-ma" ("¿Tienes hambre?").

Para algunos, esta brusquedad es desfavorable; los críticos argumentan que registrarse en un servicio que pregunta si estás muerto podría traer mala suerte. Se ha pedido cambiar la imagen a algo más sutil, como "¿Estás bien?".

Moonscape Technologies ha reconocido estas preocupaciones y actualmente está considerando un posible cambio de nombre. Sin embargo, la controversia no ha frenado su crecimiento internacional. Catalogada globalmente como "Demumu", ocupa un lugar destacado en las listas de empresas de servicios públicos de pago en EE. UU., Singapur y Australia, probablemente impulsada por la diáspora china.

De humildes comienzos al éxito comercial

Los orígenes de la aplicación son tan modernos como su base de usuarios. Fue desarrollada en Zhengzhou por tres fundadores nacidos después de 1995.

Un fundador, conocido como el Sr. Guo, reveló que desarrollar la aplicación costó tan solo 1000 yuanes (110 libras esterlinas). Desde entonces, su valor se ha disparado, y el equipo busca vender una participación del 10 % por un millón de yuanes.

Ahora, con un servicio de pago que cuesta 8 yuanes (aprox. 0,85 £), los desarrolladores buscan expandirse más allá del mercado juvenil. Reconociendo que más de una quinta parte de la población china tiene más de 60 años, la compañía anunció recientemente planes para diseñar un producto específico para las personas mayores, instando a la sociedad a garantizar que las generaciones mayores sean vistas, respetadas y protegidas.