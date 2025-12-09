El término "prisión china para la grasa" fue popularizado por el usuario de Instagram eggeats , un australiano residente en Japón y China. A juzgar por sus publicaciones, parece que una prisión china para la grasa es un programa estructurado de pérdida de peso que ha ganado popularidad en línea por su estricta rutina, bajo costo y ambiente controlado, lo que genera preguntas en línea sobre cómo es realmente la vida diaria en su interior.

Las publicaciones del usuario eggeats describen un programa de pérdida de peso de un mes con un horario fijo, clases obligatorias y una puerta cerrada que permanece cerrada a toda hora. Compartieron que una estancia de 28 días cuesta menos de 790 libras esterlinas (aproximadamente 1000 dólares), que incluye alojamiento, comidas y sesiones diarias de ejercicio.

Rutina y estructura diaria

Eggeats explicó que el día comienza con una llamada para despertarse a las 7:30 a. m., seguida de un pesaje a las 8:00 a. m., lo que establece un patrón consistente para todos los participantes. La mañana comienza con ejercicios aeróbicos, que sientan las bases para la actividad física esperada durante todo el programa. Después, se sirve el almuerzo, descrito como una comida saludable preparada como parte del programa diario.

La tarde continúa con una clase de pesas que parece centrarse en el entrenamiento de fuerza. Se ofrece una cena temprana antes de que los participantes asistan a una sesión de HIIT diseñada para mantener un alto nivel de movimiento al final del día. El programa concluye con una clase de spinning por la noche, que los espectadores suelen describir como una fiesta rave por su iluminación y ambiente.

Medidas diarias, requisitos al final del día

Alrededor de las 7:30 de la tarde, los participantes se pesan diariamente, siguiendo la rutina matutina. Esta medición marca el final oficial del día y refleja el énfasis del programa en la constancia y el seguimiento. Los participantes siguen este programa todos los días excepto el domingo, cuando el ejercicio se interrumpe hasta una clase obligatoria de spinning por la noche.

¿Por qué se le llama prisión?

Eggeats abordó el motivo del nombre "prisión china para gordos" en una sesión de preguntas y respuestas que respondía a reiteradas preguntas en línea. Afirmaron que la puerta está cerrada las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y que los participantes no pueden salir de las instalaciones sin permiso, lo que dio lugar a la etiqueta informal utilizada en redes sociales. También señalaron que, a pesar del entorno restrictivo, consideraban que la rutina era manejable y estructurada.

Al preguntarle sobre la intensidad del programa, eggeats explicó que entrenan unas cuatro horas al día. En una semana típica, esto suma diecinueve clases, sin contar el descanso del domingo por la mañana.

Comida, alojamiento y accesibilidad

Los usuarios en línea cuestionaron si el programa proporcionaba comida, y eggeats confirmó que el costo incluía tres comidas al día. Indicaron que el programa estaba abierto a extranjeros y comentaron que se habían inscrito como participantes australianos sin ningún problema. También mencionaron que quienes no hablan inglés podían participar, ya que los instructores hablaban inglés o tenían traductores disponibles.

Reacciones en línea y publicaciones virales

Uno de los videos que sacó a la luz el tema se titulaba "¿Odia China a la gente gorda?" y recibió casi 250.000 "me gusta". Entre los comentarios se incluían frases como "Esto sí que parece unas vacaciones geniales", "¿Nadie parece gordo?", "Esto me cambiaría la vida" y "Lo necesito cuanto antes. ¿Cómo puedo inscribirme?".

Surgieron debates separados en los comentarios de varias publicaciones. Las respuestas incluían: "Espera... ¿menos de $1000 por un mes de comida, alojamiento y ejercicio? Eso es más barato que la cárcel". "¿Pero por qué parece tan divertido?" y "¡Guau! ¡Me encanta! ¡Qué genial! ¡Que lo traigan a Estados Unidos!". Otros señalaron problemas prácticos con comentarios como: "28 días es mucho. ¿Qué adulto puede permitírselo?".