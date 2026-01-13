Colleen Hoover, la autora del best-seller It Ends With Us, ha revelado que le diagnosticaron cáncer y está completando su último tratamiento de radiación.

La escritora de 46 años compartió la noticia con sus seguidores el 12 de enero de 2026, publicando en Instagram Stories que le quedaba un día de vida en Texas Oncology. Hoover reveló su diagnóstico por primera vez en diciembre de 2025 en una página privada de Facebook, explicando que se había sometido a una cirugía para extirpar el cáncer y que necesitaría radioterapia, pero no quimioterapia. No especificó el tipo de cáncer que padecía.

En su reciente actualización, Hoover publicó una selfi frente al espejo con una bata de hospital y la leyenda: "Penúltimo día de radiación. Ojalá pudiera culpar a @Texas.Oncology por mi cabello y mis expresiones faciales, pero han sido geniales. Espero que nunca los necesiten, pero los recomiendo encarecidamente". La autora ha estado documentando su tratamiento manteniendo su humor y franqueza característicos con los lectores.

Las pruebas genéticas aclararon el origen de su enfermedad. El 9 de enero, Hoover compartió los resultados de un genetista que indicaban que su cáncer no era hereditario ni se debía a las dos principales causas conocidas: el VPH o el exceso de hormonas, según People.

En cambio, los médicos lo atribuyeron a factores ambientales y de estilo de vida, como la falta de ejercicio, la mala alimentación y el estrés. "Estoy feliz y agradecido de estar vivo, pero odio las verduras", escribió Hoover. "Odio tener que levantarme del sofá. Odio sudar. Odio cuando la ciencia acierta".

Las preocupaciones sobre la salud se hicieron públicas por primera vez en octubre de 2025, cuando Hoover anunció que se perdería el estreno de Regretting You, la adaptación cinematográfica de su novela de 2019, debido a lo que ella llamó una "cirugía inevitable".

En ese momento, no reveló la naturaleza médica del procedimiento, pero expresó su decepción por no poder cumplir con sus compromisos profesionales. La cirugía se realizó después de que Hoover experimentara problemas de salud recurrentes durante el rodaje de Reminders of Him, otra adaptación próxima a estrenarse, según informó la revista US.

El diagnóstico llega en un período particularmente activo en la carrera de Hoover. Su novela Verity se encuentra actualmente en producción, protagonizada por Anne Hathaway y Josh Hartnett, mientras que Reminders of Him se estrenará en cines el 13 de marzo.

Además, su nuevo libro, Woman Down, se lanza el 13 de enero de 2026, un día después de su último tratamiento de radiación. La novela narra la historia de una autora que enfrenta críticas virales por una adaptación cinematográfica, aunque Hoover ha declarado que hay pocas similitudes entre las experiencias de la protagonista y su propia vida.

A pesar de las difíciles circunstancias, Hoover continúa interactuando con sus numerosos lectores mientras se concentra en su recuperación, según The Express.