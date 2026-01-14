Teyana Taylor habla sobre cómo es vivir la crianza compartida con su exmarido Iman Shumpert más de un año después de su divorcio, enfatizando la importancia de la familia incluso en medio de la angustia.

"Para mí, el divorcio es el duelo por la muerte de un ser vivo", dijo la actriz y cantante de 35 años a Vanity Fair en una entrevista publicada el martes 13 de enero.

Creo que una vez que los niños se involucran, comprendes la importancia de seguir apoyándonos mutuamente. Al menos durante los próximos 18 años, y de ser los mejores padres posibles.

Taylor y Shumpert, también de 35 años, comparten dos hijas: Junie, de 10 años, y Rue, de 5. La pareja estuvo junta durante una década, incluidos siete años de matrimonio, antes de finalizar su divorcio en julio de 2024, informó Yahoo .

A pesar de la separación legal, Taylor dice que ella y Shumpert siguen comprometidos a ser buenos padres.

Añadió que no quiere que su divorcio disuada a la gente de casarse. "No quiero que la gente empiece a tener miedo del matrimonio, porque el matrimonio es algo hermoso", dijo.

Teyana Taylor reflexiona sobre la crianza compartida pacífica

Taylor anunció inicialmente su separación de Shumpert en septiembre de 2023 a través de Instagram. Aclaró que la infidelidad no fue un factor y destacó su continuo trabajo en equipo como padres.

"Seguimos siendo los mejores amigos, grandes socios comerciales y somos un gran equipo cuando se trata de criar juntos a nuestros dos hermosos hijos", escribió en ese momento.

También hizo hincapié en mantener los asuntos familiares privados, bromeando que mantenerse fuera de los chats grupales públicos ayudó a que su separación se mantuviera pacífica.

Según la revista estadounidense , el divorcio se presentó en enero de 2023, citando "trato cruel" como motivo de la separación.

En sus documentos, Taylor describió a Shumpert como un "narcisista celoso", mientras que él negó las acusaciones y calificó la separación como el resultado de un "vínculo irremediablemente roto".

El divorcio se formalizó al año siguiente, aunque las disputas legales continuaron hasta 2025 por supuestas filtraciones de los detalles del acuerdo. Taylor finalmente pagó 70.000 dólares a Shumpert tras ser declarado culpable de desacato.

Desde el divorcio, Taylor ha estado vinculada con el actor Aaron Pierre, confirmando su romance en junio de 2025.

Aunque informes posteriores sugirieron que la pareja podría haberse separado, Taylor dijo en su entrevista que no "reescribe la historia" con respecto a sus relaciones pasadas.

"Cuando amo, mi amor es real. Así que todo lo que has visto fue una verdadera muestra de amor hasta que se acabó. Y eso está bien", explicó.