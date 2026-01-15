Las fotos del actor Byun Woo Seok y el grupo de K-pop Stray Kids se volvieron virales porque la gente en línea no pudo evitar notar lo mucho más alto que es el actor.

Las fotos mostraban a Byun Woo Seok junto a los miembros de Stray Kids, y los fans rápidamente comenzaron a hablar sobre la diferencia de altura. Estas imágenes se difundieron por redes sociales y foros en línea, con personas comparando estaturas y otros detalles que hicieron la diferencia aún más evidente.

Koreaboo mencionó que las fotos, que mostraban a Byun Woo Seok, que dominaba a Stray Kids durante una aparición juntos, causaron revuelo. Los ángulos de la cámara y su forma de estar hicieron que el contraste se viera aún más marcado, lo que llevó a algunos a preguntarse si las fotos habían sido alteradas.

Los fans también destacaron los soportes de los micrófonos. En algunas fotos, los soportes se veían mucho más altos frente a Stray Kids que cuando Byun Woo Seok estaba a su lado, lo que acentuaba aún más la diferencia de altura. Koreaboo señaló que este detalle hizo que las fotos fueran aún más populares, ya que la gente en línea las observó con atención.

Esta no es la primera vez que Stray Kids causa revuelo por la diferencia de altura. Ya han tenido momentos similares, como cuando J-Hope, miembro de BTS, tuvo que levantar el micrófono después de que Stray Kids subiera al escenario. Los fans suelen comentar la baja estatura del grupo en las numerosas fotos publicadas en línea.

A medida que las fotos circulaban, las comunidades coreanas en línea comenzaron a reaccionar. Nate Pann recopiló una colección de comentarios que mostraban sorpresa y diversión. Una persona que expresó sorpresa escribió: "¿Es esto real, no está editado? Incluso considerando la distorsión de la lente, es impactante". Otra respuesta expresó simple diversión, diciendo: "Jajaja".

Algunas personas criticaron la posición de cada uno en las fotos. Un comentario decía: "¿Hablan en serio los fans de SKZ? Como Byun Woo Seok está detrás, debería parecer que no hay diferencia de altura... De pie junto a Byun Woo Seok, la diferencia de altura sería mayor". Otro internauta reaccionó con incredulidad: "¡Guau, jajajaja!".

Otros hablaron sobre las alturas reales. Una persona explicó que Byun Woo Seok mide más de 1,88 m, mientras que los miembros de SKZ miden alrededor de 1,60 m, lo que hace que esa diferencia de altura sea totalmente posible. Nate Pann aclaró que el propósito de estos comentarios era aclarar las imágenes, no cuestionarlas.

Byun Woo Seok es conocido por su altura, por lo que suele destacar en fotos con otras personas. Los Stray Kids son conocidos por su presencia en el escenario, sin importar su altura. Esta y otras experiencias similares demuestran que la experiencia de una celebridad gana rápidamente audiencia en línea gracias a los pequeños detalles que se asocian con ella.