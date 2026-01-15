Después de una larga espera, los fans de Harry Styles salieron corriendo a su website a comprar los productos lanzados este jueves 15 de enero, paralelo al anuncio de que su tercer álbum de estudio, 'Kiss All The Time. Disco, Occasionally' está por salir al mercado.

Además de informar que el disco saldrá a la venta el 6 de marzo, el artista británico puso en su website de ecommerce los links para reservar no solo el CD y el vinilo, sino camisetas, riñoneras y hasta un casette y una cámara de fotos vintage, que hacen eco del título del álbum y de la imagen que escogió para promover el proyecto.

El paquete con la cámara se agotó en pocas horas, así como el vinilo. Para el momento en el que se publicó este artículo, todavía se podía adquirir el CD y el paquete con la camiseta.

Los productos no solo son fieles a la estética de Styles, aunque con colores más oscuros a los que imperó en su proyecto anterior Harry's House, sino que evocan a la década de los 70, cuando nació la música disco. Es algo que también se refleja en la bola multicristal que se ve en el arte del álbum, propio de las discotecas de esa era.

En el arte de los folletos que vienen con los productos también se ven fotos de Style usando ropa y con el corte de cabello, en tendencia de esa década. En pocas palabras, no será sorpresa si las 12 canciones previstas de Kiss All The Time. Disco, Occasionally tiene un sonido vintage y arreglos clásicos de la explosión de la música disco.

¿Y la gira?

El anuncio de Kiss All The Time. Disco, Occasionally le dio la razón a los "insiders" que aseguraban que el álbum saldría al mercado en el primer trimestre de este año. Ahora, esos mismos expertos afirman que Harry Styles comenzará la gira para apoyar este proyecto con una residencia durante el verano en el icónico Madison Square Garden.

Page Six reports Harry Styles has booked a Madison Square Garden residency this year.



🔗: https://t.co/ZrOjDwQm5y pic.twitter.com/4xKbKPJT05 — Pop Crave (@PopCrave) January 13, 2026

Sus fans, transformadas en detectives, descubrieron que hay varias fechas en junio y julio que la arena en la ciudad de Nueva York no tiene ni conciertos, ni partidos, ni eventos anunciados, por lo que asumen que son los días que ha reservado el equipo de Styles, y se mantienen en secreto hasta que él esté listo para hacer el anuncio.

La última vez que Harry Styles se presentó en el Madison Square Garden fue en 2021, cuando realizó una residencia de 15 días.