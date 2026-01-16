El cantante y actor Kim Jae Joong regresa al cine con un proyecto que marca un antes y un después en su carrera. La próxima película, "The Shrine", lleva al artista al mundo del terror ocultista, ampliando su repertorio actoral con un papel oscuro y sobrenatural ambientado en un inquietante escenario japonés.

La información del estreno se publicó a principios de este mes. Mystery Pictures, la productora, anunció que "The Shrine", dirigida por Kazuyoshi Kumakiri, se estrenará en cines japoneses el 6 de febrero, según AllKpop , lo que ha entusiasmado a los fans, que esperan con ansias el regreso de Kim a la gran pantalla.

"The Shrine" trata sobre un misterio aterrador en el que, en las montañas de las afueras de Kobe, Japón, un grupo de estudiantes universitarios desaparece mientras realizan una investigación en un antiguo santuario.

Su desaparición desencadena una serie de incidentes inquietantes relacionados con una entidad oscura y malévola, que constituye el hilo argumental principal de la película. La publicación afirma que la historia combina el terror clásico con la tensión psicológica derivada del folclore y la superstición.

Kim interpreta a Myeong Jin, un chamán atrapado entre dioses y demonios. Es su primera vez actuando en el género de terror. Su personaje es como un héroe oscuro con una gran carga emocional, que guía la historia entre los mundos humano y sobrenatural. DIPE mencionó que el papel requería una actuación controlada pero contundente, afirmando que Kim realmente se transformó para el papel.

Gong Seong Ha actúa junto a Kim como Yumi, estudiante de tercer año de Myeong Jin en la universidad y directora de proyectos involucrada en la investigación. La historia muestra a Kim y Gong Seong Ha trabajando juntos para descubrir la identidad del espíritu maligno que secuestra a los estudiantes, revelando gradualmente temores más profundos y casos de corrupción, según la fuente.

La película está dirigida por Kazuyoshi Kumakiri, director japonés famoso por Yoko (2023), que ganó tres premios en el Festival Internacional de Cine de Shanghái. Es la primera vez que Kumakiri dirige una película coreana. Su estilo, que se centra en la psicología humana y las emociones extremas, encajará a la perfección con el género de terror ocultista.

Filmaron toda la película en Kobe, donde se desarrolla la historia. El rodaje en exteriores ha sido aplaudido por hacer que la película se sienta más siniestra y real, siendo el entorno natural un elemento clave del terror. The Shrine se estrenará en Corea del Sur tras su estreno anticipado en Japón.