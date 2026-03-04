El creador original de God of War, David Jaffe, ha criticado la adaptación del videojuego de Amazon Prime Video, llegando incluso a calificarla de "terrible" después de que el estudio lanzara el primer vistazo a la serie.

Ha pasado menos de una semana desde que Amazon MGM Studios reveló el primer vistazo a la producción de la adaptación, mostrando los trajes y el maquillaje de los personajes reales de Kratos y Atreus. Las reacciones, incluyendo la de Jaffe, han sido más que intensa.

Jaffe compartió un nuevo video en su canal de YouTube donde compartió su reacción a la primera imagen compartida por Amazon MGM Studios de la próxima adaptación del videojuego God of War.

Parece que a Jaffe no le impresionó mucho la primera imagen compartida por el equipo de Amazon MGM, calificándola de "terrible". El creador incluso llegó a decir que es "muy mala en muchos sentidos", pero se abstuvo de criticar a los actores, el vestuario y el maquillaje.

Jaffe dijo que no le importaban las formas en que el Kratos de Hurst luce diferente al del videojuego: "Un buen actor es un buen actor, y eso es todo lo que necesitas. Prefiero mucho más tener a un gran actor que encarne la esencia del personaje y lo haga entrañable, memorable o icónico, que alguien que simplemente se vea igual que el personaje del videojuego". Sin embargo, le pareció qe luce "estúpido".

El creador se centró más en la decisión de Amazon de utilizar la imagen que compartió a finales de febrero, que muestra a Kratos aparentemente defecando en el bosque mientras observa a su hijo, Atreus, disparando una flecha.

Jaffe se burló de la expresión y la pose de Ryan Hurst, llegando incluso a decir que "se ve ridículo". El creador de "God of War" añadió que no le sienta bien a la serie, sobre todo porque supuestamente es el primer vistazo.

El primer vistazo a la serie 'God of War' genera críticas

Además de la reacción negativa de Jaffe a la revelación, GameRant compartió que los fanáticos también han compartido sus sentimientos negativos sobre el proyecto.

Según el informe, los fanáticos han criticado la elección de Hurst como Kratos y la reciente primera imagen, y ahora los fanáticos atacan su barba.

Dicho esto, Jaffe no se adelantó y dijo en el video que todavía tiene fe en el showrunner de la serie "God of War", Ronald D. Moore, diciendo que resultará ser un buen programa.