Desde áticos hasta celdas, la venta de un solo avión cuenta la historia de la dramática caída del hip-hop. Sean "Diddy" Combs, otrora intocable, vendió discretamente su emblemático Gulfstream G550 negro mate el pasado octubre. Esta decisión pone de relieve las presiones financieras que enfrenta el magnate de 56 años en prisión. Durante décadas, cultivó una imagen de riqueza y libertad ilimitadas, pero la pérdida de este avión personalizado marca un punto culminante visible de su difícil caída.

Combs vendió la aeronave seis meses después de su condena federal en julio de 2025 por dos cargos de transporte para ejercer la prostitución. Actualmente cumple una condena de 50 meses en la cárcel FCI Fort Dix de Nueva Jersey , donde su equipo solicitó su traslado para rehabilitación. El ejecutivo musical se encuentra en una situación inimaginable. Silver Air Private Jets confirmó la venta, poniendo fin a la gestión de la compañía en octubre de 2025 tras un cambio de propietario.

Un símbolo de poder perdido

Construido en 2015, el avión presentaba un distintivo exterior negro mate e interior beige, con capacidad para 14 pasajeros y un sistema de entretenimiento acorde con el estilo de vida de su propietario. Simbolizaba la posición de Combs en el mundo de la música, la moda y las bebidas espirituosas. Antes de su arresto, solía fotografiarse subiendo las escaleras y, en julio de 2024, subió un video a Instagram Stories donde aparecía subiendo con aires de superioridad, diciendo: "No hay lugar como el hogar".

Ahora, ese avión tiene una matrícula diferente. Los documentos de la Administración Federal de Aviación (FAA) confirman que el avión, anteriormente registrado como N1969C bajo la licencia de Combs' LoveAir LLC, ahora lleva el número de cola T7-OKS y está registrado en San Marino. Este cambio indica una salida definitiva, no un reposicionamiento temporal. Una fuente de la industria aeronáutica explicó la importancia sin rodeos: "En el momento en que se modificó la matrícula, fue evidente que se trataba de una salida definitiva".

El precio exacto de venta no se ha revelado, pero modelos comparables del Gulfstream G550 se venden por entre 10,7 y 21,4 millones de libras. Para un magnate adinerado, la liquidación forzosa de un activo de tal magnitud tiene un significado simbólico, especialmente considerando el momento y las circunstancias.

Las presiones financieras aumentan tras las rejas

Fuentes familiarizadas con la transacción confirmaron que no se trató de un cambio de estilo de vida discrecional. Fuentes cercanas afirman que la venta fue una decisión calculada para liberar efectivo y proteger los recursos restantes, no para simplificar su estilo de vida. Esto pone de manifiesto un cambio significativo en la situación de Combs: de la abundancia y la elección a la limitación y la necesidad.

La condena de Combs ha intensificado las preocupaciones sobre su capacidad para financiar sus gastos legales, mantener sus intereses comerciales y administrar sus gastos personales durante su encarcelamiento. Su equipo legal calificó la aeronave como un activo con riesgo de fuga, por temor a un uso indebido de su valiosa propiedad móvil. Antes de la venta final, el avión había sido alquilado a través de Silver Air, generando 2,8 millones de libras esterlinas en ingresos por alquiler durante su encarcelamiento.

A pesar de la liquidez del avión, sus obligaciones financieras seguían sin resolver. Dado que la mayor parte de sus ingresos comerciales se habían agotado debido a las continuas demandas, vender el avión se convirtió en una decisión necesaria para aliviar su grave situación financiera.

Condena y consecuencias

El juicio de ocho semanas de Combs el año pasado concluyó con absoluciones por tráfico sexual y crimen organizado, pero las condenas por delitos relacionados con la prostitución resultaron en una pena de 50 meses de prisión. El tribunal le impuso una multa de 358.000 libras esterlinas, cerca del máximo, y ordenó cinco años de libertad supervisada, con una fecha de liberación prevista para el 4 de junio de 2028.

Su equipo afirma que está aprovechando su encarcelamiento de forma constructiva, tomándose la sobriedad "en serio" y aprovechando el tiempo para "reiniciarse". Niegan los informes sobre el consumo de alcohol casero, insistiendo en su compromiso de mantenerse sobrio y participar en programas de rehabilitación en FCI Fort Dix. Sin embargo, estas declaraciones no abordan la realidad económica de la venta del avión.

El peso simbólico de dejar ir

Los partidarios de Combs rechazaron las sugerencias de que la venta del avión indicara una quiebra inminente, alegando que sus prioridades habían cambiado. Sin embargo, fuentes cercanas a la situación reconocen la importancia simbólica de esta decisión. Una fuente cercana observó: "Sean dedicó décadas a cultivar una imagen basada en el control, la libertad de movimiento y el éxito visible, siendo el avión un símbolo de ese estatus. Verse obligado a desprenderse de él mientras estaba confinado en una celda de prisión desvirtúa esa imagen y subraya una caída del poder que es difícil imaginar como algo que no sea profundamente humillante".

La marcada yuxtaposición es innegable. Desde videos de Instagram de manteles individuales de "Combs Air" hasta registros de la FAA en San Marino, desde meses de vuelos chárter que recorren 240.000 kilómetros hasta una celda en Nueva Jersey, esta narrativa encapsula la caída de las celebridades contemporáneas. Ya sea que la venta sea una decisión financiera pragmática o una desesperación más profunda, el mensaje es claro: ni siquiera los íconos del exceso pueden escapar de la gravedad.