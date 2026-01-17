La leyenda de la NFL, Tom Brady, hizo recientemente un comentario inusual sobre su divorcio de la supermodelo Gisele Bündchen. Brady reveló que la ruptura pública entre él y Bündchen afectó su desempeño durante su última temporada.

En una aparición en The Herd esta semana, Brady habló sobre su última temporada en la NFL después de que el presentador Colin Cowherd le preguntara cómo llegó a su retiro. Brady se retiró de la liga después de 23 temporadas en febrero de 2023, y su divorcio de Bündchen se produjo en 2022. Durante su última temporada con los Buccaneers, también fue su primera temporada perdedora, con un récord de 8-9.

Las luchas personales pasaron factura

"Mi última temporada fue difícil", dijo el exmariscal de campo de la NFL. "Estaba pasando por un momento difícil, ya sabes, un problema familiar. Fue un desafío y fue muy... Me agotó mucho en cuanto a mi capacidad para jugar".

Brady y Bündchen estuvieron casados durante 13 años hasta que se formalizó su divorcio en 2022. La pareja comparte la crianza de sus dos hijos, y Brady tiene un hijo de su relación anterior con Bridget Moynahan. Bündchen se casó recientemente con Joaquim Valente en diciembre de 2025 y dieron la bienvenida a su primer hijo antes de casarse en febrero de 2025.

Listo para jubilarse a los 45

Brady dijo que no sentía que se fuera a perder nada en el fútbol americano tras retirarse. "Sentí que este era el momento. Siempre tuve una meta: 45. Tenía 45 años, quería pasar tiempo con mis hijos y pensé: 'Bueno, ya es hora de estar en todos los partidos de mis hijos. Ya han asistido a suficientes partidos de su padre'".

"En mi último año entendí que intenté dar lo mejor de mí", dijo el exmariscal de campo. "Sentía que tenía la obligación de darles todo a mis compañeros y entrenadores. Ojalá hubiera sido un poco mejor al final. Pero fue una situación y un año únicos para mí".

Brady terminó notablemente su retiro de 40 días para jugar para los Buccaneers en marzo de 2022, una temporada después de haber ganado previamente un campeonato del Super Bowl con Tampa Bay en 2021.

Cómo aborda Tom Brady el draft

Brady, propietario minoritario de los Raiders de Las Vegas, habló sobre su enfoque del draft de la NFL en el podcast "Spittin' Chiclets". Sus comentarios llegan en un momento en que el equipo, junto con el gerente general John Spytek, se prepara para cambiar su plantilla y entrenador.

Entras al draft de la NFL y todos dicen: "Mira las habilidades de este tipo, es rapidísimo, es enorme, mira lo fuerte que es su brazo. Estaba de rodillas y lanzó el balón 70 yardas". Y yo digo: "Vale". ¿Qué significa eso?, dijo Brady. "¿Es lo suficientemente inteligente como para asimilar la información, procesarla y aplicarla al campo? ¿Domina el libro de jugadas? ¿Sabe estudiar? ¿Sabe aprender de sus errores?".

"Entonces, emocionalmente, ¿es competitivo a diario?", continuó Brady. "¿Es un líder muy expresivo? ¿Sabe cómo manejar la adversidad? ¿Sabe cómo lidiar con la competencia? Los mejores jugadores con los que he jugado han sabido gestionar esas emociones".