El programa de Kelly Clarkson ha sido un gran éxito en la televisión diurna y se posiciona constantemente como uno de los mejores programas de entrevistas. Desde su lanzamiento en septiembre de 2019, ha ganado 22 premios Emmy diurnos, incluyendo los de mejor programa de entrevistas, mejor presentador y mejor entretenimiento.

El programa ha sido elogiado durante mucho tiempo por el estilo genuino, divertido y cautivador de Clarkson como presentador, lo cual sigue siendo una razón clave para que el público siga sintiéndolo. Sin embargo, a pesar de su éxito, han surgido rumores sobre su inminente cancelación. Fuentes internas afirman que The Kelly Clarkson Show concluirá después de su temporada actual (Temporada 7).

Fuentes informan que el final de temporada está cerca

Según Page Six , varias fuentes afirmaron que Clarkson dejará el programa después de esta temporada. La publicación mencionó que una fuente cercana reveló que la salida de la cantante y presentadora es "definitiva", mientras que otra afirmó que su programa "probablemente no continuará".

Si bien el programa ha superado a sus competidores con buenos índices de audiencia, fuentes internas cuestionan la sostenibilidad a largo plazo de la participación de Clarkson en la televisión diurna. "Su programa tiene mucho que ofrecer, y viendo el panorama de la televisión diurna, ya no es sostenible", afirmaron.

Con plazos ajustados y una necesidad constante de contenido, la presión de trabajar en un programa exitoso es inmensa. Es exigente para cualquier equipo de producción y elenco debido a las responsabilidades, tanto dentro como fuera de cámara, que incluyen la contratación de celebridades, la coordinación con el público y mucho más, manteniendo los índices de audiencia a un cierto nivel. Para el presentador principal, que tiene que hacer malabarismos con múltiples obligaciones, el trabajo puede ser abrumador, independientemente del éxito del programa.

Clarkson será reemplazado tras rumores de su salida

Fuentes especularon además que Clarkson sería reemplazada como presentadora, ya que renunciará al vencimiento de su contrato este año. Según informes, Hoda Kotb, quien dejó Today en enero de 2025, está en la mira para reemplazarla. También se están considerando otros nombres para el puesto de presentadora.

Una vez finalizado su contrato, podría reevaluar sus compromisos y explorar otras oportunidades. Se sugirió que, si decide no renovar, esto marcaría el final de la emisión del programa sin que se cancele. Esto significa que la cadena podría conservarlo, pero con un título y formato diferentes.

En cualquier caso, se informa que la cantante de 43 años de "Catch My Breath" está intentando dejar su programa debido a las exigencias de la producción televisiva diurna. Su larga pausa en el programa también se mencionó entre los rumores de que quiere salir.

Las especulaciones sobre el futuro de The Kelly Clarkson Show surgieron tras su pausa debido a circunstancias personales inesperadas. La cantante también pospuso varias fechas de su gira para priorizar a sus hijos, River Rose, de 11 años, y Remington "Remy" Alexander, de 11, durante ese período difícil. Se dice que sus dificultades personales influyen en su deseo de alejarse de su propio programa.

La cancelación del espectáculo no está confirmada

A pesar de los rumores, la cancelación de The Kelly Clarkson Show aún no está confirmada. Se señaló que ni los productores del programa ni NBC Universal emitieron un comunicado oficial anunciando la salida de Clarkson ni la finalización del programa.

No hay ningún aviso oficial de la cadena que indique el fin del programa de entrevistas de Clarkson. Las historias que circulan siguen sin verificarse, a pesar de haber sido ampliamente difundidas. "La gente se está adelantando", declaró una fuente. "Aún no hay nada definitivo, y la temporada aún es larga".