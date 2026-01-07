La primera disputa entre celebridades de 2026 ya llegó a niveles épicos.

Matthew Koma, el compositor ganador del Grammy casado con Hilary Duff, publicó el martes una historia satírica en Instagram que parecía apuntar directamente a Ashley Tisdale, llamándola "la persona más sorda y obsesionada consigo misma del mundo" en un gráfico estilo revista simulado.

La publicación apareció cinco días después de que Tisdale, de 40 años, publicara un ensayo sincero en The Cut describiendo su decisión de abandonar lo que ella llamó un "grupo de madres tóxicas" que la dejó sintiéndose excluida y emocionalmente agotada.

Aunque el representante de Tisdale le dijo a TMZ que el ensayo no era sobre Duff, Mandy Moore o Meghan Trainor, como especularon los fanáticos, la intervención de Koma sugiere que al menos una de las partes cree que sí.

Lo que publicó Matthew Koma

El martes 6 de enero de 2026, Koma compartió una historia de Instagram en la que aparecía él mismo editado con Photoshop sobre el cuerpo de Tisdale de su sesión de fotos Cut, recreando la imagen de ella sentada en un sofá blanco con un atuendo completamente negro y gafas de sol color rosa.

Encima de la imagen, colocó un titular simulado que decía: "Cuando eres la persona más sorda y obsesionada consigo misma del mundo, otras madres tienden a centrar su atención en sus hijos pequeños reales".

Un subtítulo seguía: 'Un grupo de mamás lo cuenta todo a través de los ojos de un padre'.

En el título, Koma escribió: 'Lee mi nueva entrevista con @TheCut'.

El músico de 38 años, quien también es el líder de la Liga de Bolos de Winnetka, no nombró directamente a Tisdale. Pero el momento, las imágenes y la referencia directa a The Cut dejaron claro a quién se dirigía.

Según TMZ , Koma no ha explicado públicamente su publicación y Duff no ha comentado nada sobre la disputa.

Lo que realmente escribió Ashley Tisdale

El ensayo de Tisdale, titulado ' Rompiendo con mi grupo de mamás tóxicas ', se publicó en The Cut el 1 de enero de 2026.

En el artículo, describió cómo se unió a un grupo de madres después del nacimiento de su primera hija, Júpiter, en 2021. Al principio, escribió, el grupo se sentía como un "pueblo" de "mujeres increíbles, inteligentes y divertidas".

Pero con el tiempo, comenzó a notar que la excluían de las reuniones y a veces solo se enteraba de ellas a través de publicaciones en Instagram.

"Me hizo revivir una sensación desagradable pero familiar que creía haber dejado atrás hacía años", escribió Tisdale. "Una noche, después de acostar a mi hija, estaba sentada sola, pensando: "¿Quizás no soy lo suficientemente genial?". De repente, estaba de nuevo en el instituto.

Finalmente, envió un mensaje de texto al grupo: "Esto es demasiado preparatorio para mí y ya no quiero participar más en ello".

El ensayo siguió a una publicación de blog de diciembre de 2025 en su sitio de estilo de vida, Frenshe , titulada 'Se te permite dejar tu grupo de mamás', que primero se volvió viral.

Tisdale, quien tiene dos hijas, Jupiter, de 4 años, y Emerson, de 1, con su esposo Christopher French, escribió que la dinámica de grupo se había vuelto "enferma" y la dejaba "agotada". Añadió: "Nunca he considerado a las madres como malas personas. (Quizás una)."

El equipo de Tisdale niega cualquier conexión con una celebridad

A los pocos días de la publicación del ensayo, los detectives de Internet comenzaron a vincularlo con el bien documentado grupo de madres famosas de Tisdale, que incluye a Duff, Moore, Trainor y otras, como lo demuestran las fotografías compartidas durante los últimos cuatro años.

Los fanáticos notaron que Tisdale había dejado de seguir a Duff y Moore en Instagram, mientras que todavía seguía a Trainor.

Pero según TMZ , el representante de Tisdale dijo que la especulación era "desafortunada" y que no había "nada de verdad" en la teoría de que el ensayo fuera sobre Duff, Moore o Trainor.

El representante también abordó los rumores políticos que sugerían que Tisdale había sido expulsada por su supuesto apoyo a Donald Trump , afirmando rotundamente que ella es una demócrata registrada.

A pesar de la negación, la publicación de Koma, que fue compartida públicamente con sus más de 640.000 seguidores en Instagram, sugiere que el equipo de Duff no ve el asunto como un malentendido.

I’m a Hilary Duff fan but he kinda proved Ashley’s point here.



Also, do women stop being individuals after having children? What did he mean by that? — fool me can’t get fooled again (@foolmealex) January 7, 2026

Surgen otras respuestas

Koma no fue la única persona que opinó.

Samii Ryan, diseñadora de ropa y miembro del grupo de mamás, que se fotografió con las mujeres a lo largo de los años, publicó el lunes una historia de Instagram con un video de un hombre haciendo playback de "Her" de Megan Thee Stallion.

La letra dice: "No me importa si a estas perras no les gusto, porque soy muy linda".

Ryan subtituló el clip con el título "Ambiente 2026", lo que generó especulaciones sobre si respondía a las afirmaciones de Tisdale. No ha hecho más comentarios.

Christy Carlson Romano, una ex estrella de Disney Channel que apareció junto a Duff en 'Cadet Kelly', también publicó un TikTok que la mostraba riendo en un jacuzzi con un texto que decía: 'Es increíble ver cómo se desarrolla el drama de las mamás famosas desde fuera del grupo'.

En el título escribió: 'Me ocupo de mis asuntos'.

Romano declaró más tarde a TMZ que, si bien comprende la necesidad de los grupos de madres, "no se supone que sea dramático, pero lo entiendo. A veces se vuelve un poco loco, y entonces escribes un artículo al respecto".

SO IT WAS ABOUT HER 😭😭😭😭😭 bruh! i love how matt koma always sticks up for hilary SHE REALLY UPGRADED — ladidai (@ladidaix) 💋 see linkinbyeo (@ladidaix) January 7, 2026

El contexto de los grupos de madres famosas

Los grupos de madres famosas, grupos sociales informales de padres que a menudo se unen por experiencias compartidas de paternidad, se han convertido en un tema de fascinación pública, especialmente cuando están involucradas figuras de alto perfil.

El ensayo de Tisdale tocó una fibra sensible porque mostró cómo incluso los adultos bien conectados pueden experimentar dinámicas que parecen excluyentes o emocionalmente dañinas, un tema que resonó entre muchos lectores más allá de los círculos de celebridades.

Su disposición a describir esos sentimientos públicamente resonó entre los lectores, muchos de los cuales la elogiaron por hablar abiertamente sobre la amistad adulta.

Pero la transición de un ensayo personal a una especulación generalizada en línea (y ahora a una reprimenda pública y directa de un familiar de alguien supuestamente involucrado) refleja la intensidad de la interacción de la audiencia con la vida privada de las celebridades.

Ni Duff ni Moore han hecho comentarios públicos. Tisdale no ha respondido a la publicación de Koma.