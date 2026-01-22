La relación de Rafael Amaya con Telemundo y su franquicia El Señor de los Cielos ha sido tan provechosa como tormentosa, con indiscutible éxito, pero también con crisis personales y en su relación con la cadena de televisión estadounidense, que convirtieron en una sorpresa el anuncio de este jueves 22 de enero de que regresa a su icónico personaje de Aurelio Casillas para una décima temporada.

El anuncio lo hizo él mismo, con una aparición en los programas de la mañana de Telemundo y un video en las redes sociales.

El trabajo de Amaya en El Señor de los Cielos estuvo marcada por desapariciones, escándalos de adicciones, regresos triunfales y, finalmente, una despedida que parecía definitiva tras la temporada 9, aunque los rumores de un nuevo regreso no han parado.

Después de cerrar oficialmente su ciclo como Aurelio Casillas en 2024, el actor se enfocó en rehacer su vida personal, consolidar su relación con su novia y representante y explorar otros proyectos musicales, alejados del narco-universo que lo hizo famoso.

De protagonista absoluto a desaparición

La serie se estrenó en 2013 en Telemundo con Rafael Amaya como el rostro indiscutible de Aurelio Casillas, figura central del fenómeno de narcoseries en español.​

Amaya encabezó seis temporadas consecutivas hasta que, en pleno auge de la producción, dejó de aparecer y comenzaron las versiones sobre problemas personales y adicciones que lo habrían apartado de las grabaciones.

Escándalos, adicciones y rehabilitación

Tras su "desaparición" del set y de la vida pública, salieron reportes de que el actor había tocado fondo por el consumo de drogas y alcohol, algo que él mismo terminó reconociendo al admitir errores y hablar de la importancia de pedir ayuda.

En 2019 se confirmó que había estado internado en una clínica de rehabilitación, y poco después fue visto en Tijuana en un episodio que se interpretó como recaída, con supuestos delirios de persecución en la vía pública, hecho que su equipo desmintió públicamente.

Regreso a la saga y final de Aurelio

Amaya reapareció brevemente en el primer capítulo de la séptima temporada para despedirse de Aurelio, lo que alimentó teorías de muerte y cierre definitivo del personaje, aunque la producción terminó reconfigurando la historia para futuras temporadas.

El actor regresó con fuerza para la octava y, sobre todo, la novena temporada, grabando durante meses y dejando claro que se trataba de un "cierre de ciclo" tras más de una década encarnando al mismo capo en televisión.

La 9, el supuesto adiós definitivo

El 26 de junio de 2024 se emitió el último episodio de la temporada 9, anunciado como la despedida de Rafael Amaya en el papel de Aurelio Casillas, algo que su propia novia y representante celebró públicamente como el cierre de una etapa de diez años.

En entrevistas de 2024, el actor afirmó estar listo para "cerrar el ciclo con El señor de los cielos", agradecido por la evolución del personaje pero enfocado en nuevas oportunidades profesionales, dejando claro que no pensaba firmar un nuevo contrato con Telemundo para una décima entrega.

Qué hizo después y los nuevos rumores

Después de la temporada 9, Amaya se concentró en su vida personal, asegurando sentirse pleno, enamorado y "una mejor persona" junto a su pareja, al mismo tiempo que hablaba de proyectos fuera del universo de Aurelio Casillas. De hecho, aseguró que había hecho "todo lo que tenía que hacer" con el personaje y se dedicó de lleno a la música.

En 2024, el actor retomó sus raíces musicales con diversos proyectos:

"La Bestia" : Un sencillo que combina corrido y rap, lanzado en colaboración con Tito Double P y Código FN .

: Un sencillo que combina corrido y rap, lanzado en colaboración con y . Regreso al Ska : Retomó su faceta musical con la banda Almalafa , buscando cerrar ciclos personales y profesionales tras su salida de El Señor de los Cielos.

: Retomó su faceta musical con la banda , buscando cerrar ciclos personales y profesionales tras su salida de El Señor de los Cielos. Otros sencillos: Lanzó temas como "MATAR (Special Version)", "Poeta Vagabundo" y "Tic Talk" (con Conejo).

Durante 2025, Amaya mantuvo un flujo constante de lanzamientos digitales:

Sencillos destacados : "It Burns", "Still Burning", "Pineapple On The Moon", "No Pressure", "MELT", "F.Y.M.", "Corazón Cumbiero", "23" y "Humo Y Balas".

: "It Burns", "Still Burning", "Pineapple On The Moon", "No Pressure", "MELT", "F.Y.M.", "Corazón Cumbiero", "23" y "Humo Y Balas". Colaboraciones: Participó en temas como "Envy" (con Yung H) y "Wara Wara".)

A inicios de 2026, lanzó el sencillo y video musical "No Breaks", el cual describe como rap en spanglish que representa la unión de México y Estados Unidos.

Sin embargo, Aurelio Casillas nunca estuvo lejos de su mente. A pesar de las declaraciones oficiales, fuentes cercanas al artista revelaron que los problemas con Telemundo fueron de condiciones de trabajo y de contrato, con la cadena rechazando los pedidos de Amaya.

Afortunadamente para los fans de la franquicia, las cosas cambiaron. Telemundo no tuvo el éxito que esperaba con Los Casillas, la serie spin-off de ESDLC. Tampoco con el resto de las producciones de ficción, como Velvet y Sed de Venganza.

Por su parte, Amaya tampoco logró consolidar proyectos importantes desde que se despidió de El Señor de los Cielos.

En pocas palabras, ambos parecían necesitarse y decidieron lo mejor: regresar. Ahora Amaya fungirá como productor ejecutivo, lo que le da una tajada por encima del mejor salario como actor, y Telemundo espera tener otro golazo. Las grabaciones comienzan este año.