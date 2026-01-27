Britney Spears ha pasado tiempo recientemente con Kim y Khloé Kardashian como parte de un renovado esfuerzo por ofrecer apoyo emocional y orientación estratégica. Fuentes afirman que la estrella del pop ha estrechado su relación con las hermanas tras el renovado escrutinio sobre su vida personal tras las memorias de su exmarido Kevin Federline.

Una fuente cercana describió una reciente pijamada en casa de Kim Kardashian, señalando que fue diseñada intencionalmente para brindar comodidad y, al mismo tiempo, presentar discretamente posibles colaboraciones futuras. "Kim y Khloé se esforzaron mucho para que la noche fuera tranquila y de apoyo, especialmente en un momento en que Britney siente que está bajo un nuevo escrutinio por todos lados", dijo la fuente.

La fuente explicó que el ambiente discreto le permitió a Spears sentirse segura. "Mantuvieron la intimidad y se aseguraron de que el ambiente fuera ligero y cálido para que Britney pudiera relajarse. Estar cerca de ellos le da una sensación de seguridad y solidaridad femenina que no había experimentado realmente en mucho tiempo", añadió la fuente.

Se espera que la relación de Spears con las hermanas Kardashian se profundice. La fuente señaló: "Britney ha dejado claro que quiere forjar amistades más profundas ahora que por fin es libre de tomar sus propias decisiones. Con la controversia en torno al libro de Kevin reavivando viejas heridas, contar con el firme apoyo de Kim y Khloé ha sido un enorme consuelo".

RadarOnline informa que Kim y Khloé ven oportunidades tanto emocionales como comerciales en la alianza. "En su opinión, ella nunca ha estado en condiciones de capitalizar la fama que ha forjado, y gran parte de la riqueza generada a su alrededor ha beneficiado a todos menos a ella", declaró la fuente.

La fuente añadió que las conversaciones han trascendido la televisión y se han centrado en posibles proyectos empresariales. "Ya están considerando el lanzamiento de proyectos conjuntos de belleza y bienestar diseñados específicamente para mujeres de mediana edad", afirmó la fuente.

El atractivo de Britney para los fans que han crecido con ella sigue siendo fuerte. "Desde su perspectiva, una alianza estratégica podría convertirse en un negocio multimillonario", explicó la fuente.

Finalmente, se dice que Spears está sopesando estas oportunidades con miras a la autonomía. "No desea volver a la vida de gira, pero es plenamente consciente de que necesita seguridad financiera y control a largo plazo", declaró la fuente. "Ver cómo las Kardashian transformaron sus historias personales en empresas globales le ha resultado revelador".

Mientras tanto, Britney Spears, según informes, ha cortado el contacto con familiares y amigos, lo que genera preocupación por su comportamiento "perturbador", según informa el Daily Mail . Fuentes cercanas afirman que no responde a mensajes de texto, llamadas ni mensajes directos, lo que genera preocupación entre sus seres queridos por su bienestar.

La cantante fue fotografiada recientemente saliendo de un bar de vinos en California, lo que generó preocupación a pesar de que su equipo insistía en que no había consumido alcohol. Fuentes sugieren que la publicación de las memorias de su exmarido Kevin Federline, que contienen afirmaciones sobre su pasado, ha inquietado a Spears y ha reabierto viejas heridas.

Sus seres queridos describieron su comportamiento como alarmante y debatieron cómo intervenir, aunque algunos afirman que Spears se está tomando tiempo para sí misma. También ha criticado públicamente a los paparazzi, calificando las fotos suyas de "increíblemente crueles". Spears permanece distanciada de su familia desde que terminó su tutela en 2021.