Rebecca Ferguson explicó por qué Tom Cruise se convirtió en su primera opción inesperada durante un problema de salud mientras estaba de vacaciones en las Maldivas, revelando cómo su larga relación profesional se convirtió en una confianza real mucho más allá del set de filmación.

Te puede interesar: Parejas de famosos que tienen años junto a pesar de la gran diferencia de edad entre ellos

La actriz sueca, que ha protagonizado junto a Cruise tres películas de Misión: Imposible, comentó que contactó con él tras enfermarse gravemente en una isla remota. El momento, que ahora recuerda con humor, subraya cómo la reputación de Cruise como solucionador de problemas va mucho más allá de las acrobacias en grandes éxitos de taquilla.

Ferguson compartió la historia durante una entrevista reciente con The Independent mientras promocionaba su nuevo thriller, Mercy . Explicó que enfermó con lo que inicialmente temió que fuera algo mucho más grave que una simple infección estomacal.

Por qué Tom Cruise fue la primera persona a la que llamó

Ferguson contó que se encontraba en una isla de las Maldivas cuando sintió un fuerte dolor de estómago. En ese momento, creyó que podría tener un parásito, describiendo la enfermedad como algo que creía ser un gusano. Ante el reto de abandonar la isla rápidamente, empezó a pensar en quién podría ayudarla de forma realista.

Su esposo, Rory St. Clair Gainer, sugirió a Cruise. La lógica era simple: si alguien podía organizar el transporte en una situación difícil, esa era la estrella de Misión: Imposible .

"Lo llamé una vez cuando estaba en las Maldivas con un malestar estomacal terrible", recordó Ferguson. "Le pregunté: '¿Me pueden dar un helicóptero?'. Fue muy gracioso".

La enfermedad resultó ser grave, pero no lo que ella temía

Ferguson se enteró más tarde de que padecía gastroenteritis y no un parásito. Aun así, la experiencia la impactó profundamente. Estar enferma en una isla remota con pocas opciones médicas le dio una sensación de urgencia en ese momento.

En la entrevista , admitió que quizás compartió más detalles de los necesarios sobre sus síntomas. Aun así, describió todo el episodio como un reflejo de lo unido que se ha vuelto el elenco de Misión: Imposible tras años de trabajo conjunto.

La llamada en sí no se convirtió en una escena de rescate dramática, pero dijo mucho sobre la dinámica fuera de la pantalla de Cruise y Ferguson.

Cómo Misión: Imposible creó un vínculo en la vida real

Ferguson interpretó a la agente del MI6 Ilsa Faust en Rogue Nation (2015), Fallout (2018) y Dead Reckoning (2023). Cruise, quien ha interpretado a Ethan Hunt en todas las entregas de la franquicia, también es productor de las películas. Durante casi una década de colaboración, ambos forjaron una relación profesional basada en la confianza y el respeto mutuo.

Ese vínculo parece extenderse más allá del trabajo. Cruise es ampliamente conocido por su enfoque práctico en la realización cinematográfica, pero el relato de Ferguson sugiere que transmite esa misma intensidad a sus interacciones personales con sus colegas. Otros miembros del elenco han expresado sentimientos similares, describiendo a Cruise como leal, proactivo y un gran apoyo entre bastidores.

¿Por qué la historia está ganando atención ahora?

La anécdota de Ferguson llega mientras promociona Mercy , un nuevo thriller estrenado el 23 de enero, y mientras continúa liderando la serie de ciencia ficción Silo de Apple TV+. Este momento ha renovado el interés en su trayectoria profesional, así como en su larga colaboración con Cruise.

El propio Cruise sigue siendo una de las figuras más reconocibles de Hollywood , no solo por su éxito de taquilla, sino también por su reputación de alguien que toma medidas extraordinarias cuando es necesario. La idea de que un coprotagonista pudiera llamarlo casualmente para pedirle un helicóptero refuerza esa imagen.

Al mismo tiempo, la historia de Ferguson parece realista, y se la describe como un momento divertido que reveló cómo sus relaciones profesionales se han traducido en apoyo en la vida real.

Una ventana a las redes de celebridades detrás de escena

El episodio también destaca cómo operan las redes de famosos en momentos de estrés. Para la mayoría de las personas, enfermarse en una isla remota implicaría gestionar un seguro de viaje y atención médica local. Para Ferguson, significó considerar brevemente si una estrella de Hollywood con recursos globales podría ayudarla a irse rápidamente.

Ese contraste es parte de lo que ha hecho que la historia tenga eco en línea. Ofrece una visión de cómo el acceso inusual y la confianza duradera influyen en la toma de decisiones de las personas con vidas altamente móviles.

Lo que dice sobre Ferguson y Cruise hoy

Ferguson sigue compaginando papeles importantes en cine con su trabajo en televisión, mientras que Cruise se prepara para futuros proyectos tras Misión: Imposible - El Ajuste de Cuentas . Aunque su colaboración en la franquicia podría estar llegando a su fin, historias como esta sugieren que su conexión perdurará mucho más allá de las películas.

Al final, la decisión de Ferguson se centró menos en helicópteros y más en la confianza. Ante la incertidumbre en un lugar desconocido, contactó con alguien que sabía que podía actuar con rapidez. Esa decisión refleja el vínculo poco común que se forjó tras años de presión, riesgo y colaboración compartidos en algunas de las películas más importantes del mundo.